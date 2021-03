Siempre he pensado que los masajes relajantes y descontracturantes deberían ser parte de nuestros hábitos cotidianos de salud y bienestar. ¿Quién de ustedes no se siente en las nubes tras una sesión de 45 minutos o una hora que quisiera no terminara jamás… o cuando te desatan ese nudo de la pantorrilla y deshacen la bola de tensión en tu cuello?

Había extrañado las bondades de los los spas y las estéticas durante muchos meses y sé que no soy la única. Pero, gracias a la creatividad humana y emprendedora, los servicios de belleza y relajación se re inventan y ahora, literalmente tocan a tu puerta: masajes y belleza a domicilio.

Cuando Mahoma no puede ir a la montaña, la montaña va hacia Mahoma.

Glitzi masajes a domicilio… y más

Siguiendo con todos los protocolos de sanitización y seguridad este gremio se ha puesto la pila para reinventarse y no morir. Los masajistas y esteticistas se anuncian para acudir hasta tu casa. Por medio de aplicaciones modernas y tecnológicas como Glitzi puedes programar tus servicios. Ya no tienes que esperar el semáforo para la reapertura de tu salón ni la de tu spa.

Al estilo de cuando pides tu servicio de transportación privada (no diré marcas conocidas) podrás elegir a tú conveniencia el horario, el tipo de masaje, los complementos y al masajista. Ellos también cuentan con servicios de maquillaje, peinado, mani, pedi y mucho más a domicilio.

Beneficios del masaje relajante

Te cuento las bondades físicas de un masaje relajante para que se te antoje y te regales a ti o alguien más esta belleza para el alma y la cuerpa.

Como su nombre lo indica relaja… no solo el cuerpo, también la mente, si lo has tomado, ¡no me dejarás mentir en esta parte!

Promueve la circulación sanguínea

Ayuda a la eliminación de toxinas ya que se moviliza la linfa

En la mayoría de los relajantes se aplican técnicas descontracturantes también en cuello, espalda o donde te noten la bola -como yo le llamo-

Generan una sensación de felicidad y paz contigo mismo

Te abstraen del caótico exterior

Elimina las células muertas embelleciendo así tu piel

Bajan los niveles de ansiedad y nerviosismo

Potencían la recarga energética (¡sí! como cuando enchufas tu celular)

Incluyen aromaterapia y musiquita relajante, ¡esto multiplica mucho de lo anterior!

Ideales promotores del #metime

Cuéntame en los comentarios tus experiencias con los masajes relajantes o los masajes a domicilio.

*Ilustrado con imágenes de Glitzi.mx