La honestidad es la base de cualquier relación exitosa. Sin embargo, en algunas ocasiones, incluso las parejas más comprometidas pueden caer en la tentación de mentir. A continuación, te presentamos algunas de las mentiras más comunes entre parejas y cómo abordarlas.

Seguramente te sentirás identificada con este tema, y es que es taaan común haber lidiado con alguna situación similar en algún momento de nuestras vidas. La intención es saber abordar el tema y por supuesto, reconocer la mentira de inmediato.

Mentiras más comunes: ¿Cuáles han dicho y cuáles has dicho tú?

1- «No tengo nada de qué hablar»

Es posible que uno de los miembros de la pareja trate de evitar discutir problemas o preocupaciones que puedan tener. En este caso, es importante recordar que la comunicación abierta es esencial para el éxito de cualquier relación.

Si uno de los miembros se siente incómodo hablando sobre ciertos temas, se debe intentar abordar la situación con delicadeza y asegurarse de que ambos se sientan cómodos para hablar.

2- «No estoy en contacto con mi ex»

Si uno de los miembros de la pareja sigue en contacto con su ex, es importante que sea honesto y lo comunique claramente. A menudo, las parejas pueden sentir inseguridad o celos sobre el contacto con ex parejas, por lo que es importante ser transparente y discutir cómo manejar esa situación juntos.

3- «Nunca miro a nadie más»

Es natural que las personas encuentren atractivas a otras personas, pero puede ser incómodo admitirlo en una relación. En este caso, es importante recordar que la atracción es normal, pero la infidelidad no lo es. La comunicación abierta y honesta puede ayudar a abordar cualquier problema de confianza.

4- «Solo gaste un poco de dinero»

El dinero puede ser un tema difícil de discutir en una relación, especialmente si uno de los miembros ha gastado más de lo que se acordó. En este caso, es importante ser honesto y reconocer que el gasto puede haber sido excesivo. Juntos, pueden discutir cómo abordar mejor los problemas financieros en el futuro.

5- «Es solo una amiga y ya»

Por lo general, cuando se nos despierta el gusanito de la duda, ¡es por algo! Nuestro sexto sentido no falla y aquí es donde empezamos con el cuestionario: ¿quién es ella, de dónde es, etc? «¡Es solo una amiga!»

En este caso, es necesario la comunicación y la confianza (y no precisamente cuando aparezca un tercero), debemos normalizar estos dos pilares que son elementales para evitar estos malos entendidos o posibles y futuras infidelidades.

6- No me pasa nada

Otra mentira común que nunca falla en alguna pareja. No se si te ha pasado pero a esta frase solemos verla como un salvavidas de la relación cuando SÍ pasa algo. Obviamos lo que no debemos y por no frutar a nuestra pareja, callamos. ¡No está bien!

En todos los casos, la comunicación, quería amiga, es el real salvavidas para todos los escenarios. Si pasa algo hazle entender a tu pareja que entenderás y que son lo suficiente maduros para dar con la solución, pero si es a ti a la que «no le pasa nada», trata de reconsiderar tu actitud y se lo suficientemente honesta.

En resumen, la honestidad y la comunicación abierta son esenciales en cualquier relación. Al abordar estas mentiras comunes de manera honesta y transparente, puedes fortalecer tu relación y construir una base sólida para el futuro.