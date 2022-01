Desde el 2018, Instagram nos ha mostrado infinidad de diseños nuevos de uñas. Tanto, que hemos soñado con tener esa nueva tendencia en nuestras manos: Metallic Nail Polish o, también conocido como, Mirror Nails. Ahora no son tendencia: ¡son moda!

Para su conocimiento, no se trata de una pintura de uñas especial, se trata de un polvo mágico que se coloca encima del color deseado para hacer crear el maravilloso efecto que tanto hemos querido aunque, también existen pinturas con efectos metálicos. Sin embargo, el uso del polvo mágico hace que se concrete el efecto de Mirror Nails. Para muestra, pasan los años y aún se mantiene la moda.

El 2022 trae muchas sorpresas en cuanto a manicura se trata, pero, el efecto espejo o esmalte de uñas metálicos, son de lo nuevo que podremos usar en nuestras manitas. ¡Mira estas manicura y enamórate!

El efecto espejo es una de las tendencias más solicitadas por nosotras. Esas tonalidades metálicas son bastantes vistosas y atractivas para lucirlas en nuestras manitas. Son perfectas para tenerlas de diario o para una ocasión especial. Aunque, lucir y sentirse bien, siempre será una ocasión especial para nosotras.

Cuando hablo de colores metálicos no solo me refiero al los tradicionales: dorado y plateado, ¡No!, también podemos usar diferentes colores con este efecto, tales como: blancos, rojos, rosados, azules, entre otros. Lo mejor de todo, es que el uso del efecto metálico te permite tener variantes, para así lograr el look deseado por ti.

Diseños metálicos: Nails efecto espejo

Tutorial efecto espejo

Mira este tutorial y aprende hacerlas…