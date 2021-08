¡Moda y más moda! 3 propuestas que vas a amar

La moda es nuestra mejor aliada, sin duda, pero cómo nos enloquece cuando sale algo nuevo que encaja perfecto con nuestro gustos. En estos tiempos estar desarreglada una opción, sea cual sea tu estilo, hay novedades que puedes lucir sin excusas. ¡Definitivamente que viva la moda!

Anillos soñados: joyas que siempre se adaptan

No sé a ustedes, pero a mi me encantan los anillos. Embellecen tus manos y determinan qué tan detallista eres. Lo mejor de todo es ya hay infinitos diseños que son ajustables (por si te compras uno y no te queda exacto).

Los anillos ajustables se pueden usar en un mismo dedo, en diferentes dedos y en partes diferentes del dedo: abajo (lo tradicional), en el medio y ahora en la punta, justo antes de empezar la uña.

Fuente: Calista

Los mejores outfit de la temporada ¡un look más jovial!

Y como nosotras amamos la versatilidad, aquí te dejo una opción que puede servirte para esos días de relax total. Hay mañanas que amanecemos con ganas de entaconarnos, maquillarnos y lucir como de alfombra roja, pero hay otros días que queremos lucir lo más relajadas posibles.

Para esos días, mira lo que está en tendencia en Bershka y disfruta de un outfit divertido.

Fuente: Bershka

Blazer… ¡excelente para ir a trabajar!

Para complementar tu outfit de oficina, ¿qué me dicen de estos blazer? Zara llega con su nueva colección y nos ofrece estas chaquetas en diferentes colores (por si no quieres solamente negro).

En lo particular, esta pieza da ese mood elegante y presencial para los días de oficina. Puedes lucir un jean con una blusa «casual» pero cuando te colocas un saco de estos y todo cambia.

Fotos de Zara.