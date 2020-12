Pensé en cómo ponerle a este artículo… al principio se llamaba «La piel y las emociones» pero podría irse hacia algo más erótico y no, no va por ahí. Hoy queremos hablar de cómo nos hace sentir tener algún padecimiento de la piel. Es más común y doloroso de lo que se podría pensar.

Por eso me acerqué a la Dra. Paula Torres Camacho, Dermatooncóloga y asesora médica de La Roche-Posay México, después de un evento de la marca en donde presentaron una campaña que comienza en 2021 y cuyo corazón es eso: cómo nos sentimos.

Me identifiqué tanto que dije: ¡tengo que compartirlo!, tenemos que hablar de todo esto que nos afecta profundamente y que de adolescentes y/o jóvenes adultos, nos puede dejar heridas de autoestima profundas.

Vida cotidiana

¿Qué tan importante es la piel en nuestra vida cotidiana?

La piel es el órgano más extenso que recubre todo nuestro cuerpo; es la comunicación por lo tanto de lo interno como externo, es decir todos los factores que tienen contacto con ella pueden afectarla. La piel es protectora, mantiene la temperatura, es sensorial; es nuestro espejo ante los demás; en la piel se manifiesta toda afección de cualquier otro órgano y también sufre cambios de acuerdo con todo lo que se encuentre fuera y alrededor

¿Qué es lo que más duele cuando tenemos una enfermedad de la piel?

La piel al ser parte de los 5 sentidos es decir, el tacto, y estar estrechamente relacionada al resto del organismo puede manifestar sensaciones de dolor, ardor, comezón, hormigueo y todas las terminaciones nerviosas pueden conectarse de tal manera que no solo el sitió afectado según la enfermedad puede dar molestias sino toda la superficie cutánea

Acné

¿Qué efectos tiene en la persona que la padece?

El acné es una enfermedad característica de la adolescencia que afecta principalmente la cara por lo que tiene un alto impacto en la calidad de vida de la persona, ya que por cuestión estética puede deteriorar la autoestima, interferir en las relaciones sociales, y en las actividades diarias de forma muy importante, lo que lo lleva a intentar muchos remedios o tratamientos que a veces no son los correctos con lo que aún puede sufrir más cambios en el estado de ánimo como depresión y ansiedad.

¿Cuándo hay que actuar?

El acné hoy en día puede prevenirse y controlarse según sea la causa, tomando acciones desde un inicio sobretodo cuando puede dejar cicatrices o manchas y está afectando a la persona en su vida diaria y medio social.

¿Hay focos rojos entre “es grave” y “solito se pasa”?

Esos focos rojos. por considerarse así, pueden ser la presencia de lesiones inflamatorias que duelen, dejan con mayor facilidad marcas, pueden infectarse y no solo afectar cara, sino cabeza, pecho y espalda.

Siempre pensamos en acné y adolescencia, pero hay cada vez más acné en el adulto o bien, “el grano gigante mensual”, ¿ese cómo se trata?

En cuestión del Acné de la mujer adulta, es necesario acudir con el dermatólogo para valorar las posibles causas y en caso necesario dar tratamiento en conjunto con otros especialistas.

Eccema

¿Qué es el eccema?

El término eccema se refiere también a la conocida “Dermatitis atópica”, la cual es una enfermedad de la piel cuya característica principal es la hipersensibilidad y que se manifiesta principalmente en los niños causando diversos grados de inflamación y comezón lo que lleva a las diversas lesiones en la piel. Es crónica y por brotes, asociada a múltiples factores y que puede afectar la calidad de vida de la persona.

¿Cómo afecta a lo psicológico?

Es una enfermedad que ocasiona mucha comezón y rascado lo que provoca que la piel se lesione mucho más en diversas regiones de la superficie cutánea. Esto incomoda de forma notable no sólo a quien la padece sino de quienes conviven en su entorno familiar e incrementando el estrés, problemas de insomnio, bajo rendimiento en las actividades diarias lo que a su vez favorece mayor inflamación en la piel volviéndose así un círculo vicioso.

¿Tiene cura?

Al ser una característica de la piel de estos pacientes, se controla en la mayoría de los casos, sobretodo al llegar a la pubertad y con un adecuado seguimiento y tratamiento por el dermatólogo desde un inicio, evitando momentos de agravamiento y complicaciones.

Piel cabelluda y “caspa”

Hablemos de la piel cabelluda, muchas y muchos de nosotros sufrimos de algún padecimiento que podemos englobar como “caspa”, aunque no sea siempre lo mismo. Y eso también avergüenza muchísimo, ¿cómo afecta a las personas?

La “caspa” o dermatitis seborreica de la piel cabelluda es un padecimiento asociado a cabello graso y piel sensible, lo que ocasiona irritación, picazón y la escama que se desprende y resulta incómoda. Solo en ciertos casos se asocia a un hongo que es parte del propio microbioma de la piel y que no es contagioso, pero favorece que haya más escama y molestias.

Como es un problema que va por brotes y se asocia a ciertos factores externos y momentos de estrés, requiere de prevención y control por parte del especialista (dermatólogo) para que no resulta en afectación de la autoestima interfiera en la vida del paciente.

Como verás, no hay que minimizar estos problemas. Si bien no son casos «de vida o muerte», afectan nuestra calidad de vida en muchos sentidos. No te dejes para mañana, atiende también todo esto.