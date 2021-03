NATASHA DUPEYRON HABLANDO POR PRIMERA VEZ SOBRE SEXUALIDAD Y ROMPIENDO TABÚES EN LA CAMPAÑA “EL PLACER EN NUESTRAS MANOS” DE CHERISH.

En el marco del #8M

Este 8 de marzo nos encontramos frente al Día Internacional de la Mujer, que tiene como objetivo alzar la voz sobre el contexto mundial en qué nos encontramos situados con respecto a temas de equidad de género, además de evocar la lucha histórica que comenzó hace siglos y sigue en pie.

En México este mes es memorable, otorgando la mayor cantidad de foros de expresión posibles a todas esas mujeres que son reprimidas, violentadas y limitadas en su forma de vida.

CHERISH… más que vibradores

Por ello; CHERISH, una marca alemana-mexicana enfocada en la sexualidad, es además una tienda en línea de juguetes sexuales y espacio de expresión para todas aquellas mujeres que buscan saber sobre autoexploración y conocimiento de su cuerpo. Ha decidido romper tabúes y juicios sobre el tema mediante la campaña “El placer en nuestras manos”; empoderando así la sexualidad femenina.

Dando voz a mujeres diversas que hablan sobre el placer como derecho y promoviendo que el poder femenino se construye también mediante el autodescubrimiento sexual.

Natasha rompe tabúes, propios y ajenos

A través de un video, CHERISH invita a las mujeres mexicanas a que hablen sobre su sexualidad y para ello, decidió invitar a este proyecto a Natasha Dupeyron, actriz con una gran trayectoria y feminista comprometida, quien en conjunto con 8 mujeres; habla sobre masturbación y placer como parte de la fuerza femenina y símbolo de salud y bienestar.

Natasha, durante este video, expresa su forma de pensar con respecto a la sexualidad; el placer y la masturbación, compartiendo todos los cuestionamientos que ella misma tuvo sobre el tema a causa de ciertas creencias e ideas que le inculcaron y que la limitaron en este proceso de autodescubrimiento.

“No hay nada de malo en tocarme y conocerme”, “¡si lo hago es porque me amo un montón!”, «Si conozco lo que me gusta y me genera placer, puedo compartirlo con quien amo” … “¿juguetes sexuales? ¡Por supuesto que los recomiendo, mi primer juguete sexual me lo regaló una amiga y fue increíble! ¡Les recomiendo un succionador de clítoris!” Natasha Dupeyron

Agregó también algunas frases como “yo crecí pensando que la sexualidad se ejercía hasta el matrimonio”… “Tenía miedo a experimentar conmigo misma”, “Mi experiencia más importante en este autodescubrimiento fue tener mi primer juguete sexual, aumentan la libido y cuando tienes relaciones con tu pareja…¿¡son más chidas!”, “es una cuestión de amor propio… ¡Yo no me casé para que me amen, me amo un chingo, no me casé para que mi pareja me de placer sexual, yo me doy placer y me encanta compartirlo con quien amo!”

Una invitación a conocernos

Como mensaje final invitó a todas las mujeres que quieren comenzar el camino de autoexploración y no saben cómo, a que busquen información sobre el tema: “La información nos hace libres… si no saben qué es un orgasmo; ¡Investiguen y pregunten, esto nos empodera!”,

«Expresemos la sororidad ayudándonos y hablando sobre nuestra sexualidad, ¡es nuestro derecho!”

*Con información e imágenes proporcionadas por María Fernanda Rivera, Brand Manager de Cherish. Editado por Tania Lara para KENA.com

