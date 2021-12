Ya que por varias circunstancias nuestra Navidad y fiestas de fin de año en general, serán menos consumistas, en KENA pensamos que una buena idea de regalo es hacerse fotos para dejar huella a la posteridad, así que regálense looks coordinados y fotos en pareja.

Pueden acordar vestir con looks en plan match, no necesariamente nuevos y posar junto a la decoración navideña. Es una buena manera de honrar las fechas, no gastar de más y recordar por siempre las diferentes navidades que trazan su historia en común.

Navidad en pareja: plan Cozy-navideño

En torno al árbol, vestidos de motivos alusivos y en plan relajado, casero, cómodo… poniendo el árbol o tomando una bebida calentita y hasta con el perrhijo. Se vale el gorrito de Santa Claus y la pose «no pose».

Vamos con las parejas más tipo Navi-glam

Aquí usamos vestidos, lentejuelas, brillos y poses de revista. Cuellos de tortuga, corbatas, pajaritas y sacos. El Tip en éstas fotos es aprovechar la iluminación de las luces navideñas, las velas de fondo y esa media luz romanticona que la Navidad emana.

Los Ugly Christmas suéter 2021.

No sé ustedes, pero este año en especial vi en nuestro país, más que antes, adoptar esta costumbre norteamericana del famoso «Ugly» (feo) suéter navideño. Ya sea en plan irónico o cursi-tradicionalista. Pero si lo tienen y quieren ¡dense estas fotos! Agreguen las calcetas a la par y miren los resultados… ¿así o más navideños?

Navidad en pareja: poses atrevidas y diferentes

Para la Navidad en pareja de los pares más osados. Que si encima de ti, que en plan sexy, que con luces de bengala, que dizque cocinando, que envueltos en luces a modo de lazo nupcial, que echando el beso o esas miradas que matan, que los pies sin rostros, etc… ¡pónganse creativos!

¡FELIZ NAVIDAD A TODAS LAS PAREJAS… DISFRÚTENLO, EL MEJOR REGALO ES TENERSE!

Te dejo otra nota con ideas para tu foto -INDIVIDUAL- de Año Nuevo 😉