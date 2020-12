¿Quieres ideas para tomar unas súper fotos la noche del 31 de diciembre? ¡Dile adiós al 2020 como se debe!

En este año quizá no compraste tanta ropa, pero revisa qué puedes utilizar de lo que sí tienes, para lucir especial la noche de año viejo. No solo se trata de lo que vistes, sino de cómo y con qué acompañas a los looks para tomar una fotografía que pase directamente al top de tus imágenes con más likes y comentarios en la historia.

Veamos qué necesitas para hacer la diferencia este fin de año.

Accesorios

Para la foto busca algún accesorio o elemento que sea especial para ti o… la verdad, que luzca increíble en las fotos: sombrero, plumas, un cuello o bufanda divino, pulseras, medias o anillos para la hora de brindar.

Piezas clave

Pero no tiene que ser solo joyería o accesorios, las mantas, las copas, velas, ¡tu perro!, el arbolito y, por supuesto, las luces de bengala son fantásticas para las fotos, ¡ya sea que celebres engalanada o en pijama!

El concepto

Si estás sola, con amigas, en pareja, con familia, este año seguramente será una celebración en «petite» y ¿por qué no echar a volar la imaginación y aprovechar para hacer una súper sesión?

No importa que no seas modelo, ¡el concepto lo haces tú! El punto es crear algo original y atrevido, resaltando tus mejores atributos y no solo físicos sino también tu lado divertido, seductor, pícaro, misterioso… o hasta tus dotes de maquillista.

¿Te animas?

¡Vamos, no seas tímida! No importa tu edad o con quién la pases, ¡haz de este año algo especial!

Conviértete en tu propia artista con estas ideas de Tiktokers