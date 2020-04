Saber cuáles síntomas pertenecen al nuevo coronavirus o COVID-19 es fundamental para distinguirse de otras enfermedades comunes como resfriados propios de la estación. Además depende su intensidad para saber si presentarse en la sala de urgencias es la peor o la mejor opción.

Nuevamente la especialista Gabriela del Fueyo nos responde en exclusiva para KENA esas y otras preguntas comunes sobre la pandemia actual.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus presentes en los animales y que causan enfermedades en los mismos. Cuando estos virus pasan de los animales a los humanos, algo que NO suele ser habitual, como es el caso del nuevo coronavirus o COVI-19.

En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Años atrás sucedió con el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) de antiguos coronavirus.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

Saber que síntomas puedes tener es fundamental para saber si hay que ir a urgencias o no. A continuación te explico cuáles son dichos síntomas:

Fiebre muy alta, más de 38º C.

Dificultad respiratoria.

Tos seca.

Diarrea

Vómitos.

«Pueden no presentarse todos los síntomas o darse a la vez»

Si crees que tienes alguno de estos síntomas lo que debes hacer es llamar por teléfono a tu hospital. No ir.

Lo que se da para bajar la fiebre es paracetamol, de 250 a 500 mg cada 8 h.

Si no presentas ningún síntoma grave más que fiebre, tos, etc. Debes quedarte en tú casa, no debes entrar en pánico ni agobiarte. Ni ir al hospital ya que así evitaremos el colapso sanitario.

Gráfica para retrasar la epidemia y colapso de atención

En esta gráfica viene perfectamente explicada la razón por la cual hay que evitar el colapso y así poder atender correctamente a las urgencias que se produzcan, no sólo por coronavirus, sino otras como infartos, ictus, peritonitis, y sean también muy graves.

En ese caso sí se debe ir a urgencias:

Sólo debes ir a urgencias cuando la fiebre no te baje aunque hayas tomado paracetamol cada 8 horas, sientas dificultad cada vez más alta para respirar. Tengas vómitos y/o diarreas constantes y severos.

Puedes experimentar otros síntomas que son comunes en otras enfermedades y se pueden dar en cualquier momento como tener mocos, dolor de cabeza, malestar general, fatiga o cansancio. Tampoco es necesario asistir al hospital de presentarse.

Recuerda que lo más importante es mantener unas medidas higiénicas adecuadas, lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente, uso de geles desinfectantes cuando se esté fuera de casa y estar en casa lo más posible, además de mantener la calma y no alarmarse.

Gráfica comparativa

*Por Gabriela del Fueyo. Farmacéutica especializada en dermocosmética. Divulgadora de ciencia y salud. IG @gabidelfueyo

*Editado por Tania Lara para KENA.com con imágenes de Pinterest