Muchas mujeres aún no han podido ser mamá y sea cual sea el motivo, los Ángeles podrán guiarte en este camino y juntos cumplir tu sueño.

Los Ángeles y la maternidad

Del mismo modo, las mujeres que deciden ser mamás suelen quedar atrapadas en muchas dudas, angustias, o por el contrario, tener momentos felices o enfrentarse a lo que el mundo o sus familias “dicen” que deberían de ser y hacer. Aquí intervienen los Ángeles para facilitar o aclarar el proceso.

¿Qué pasaría si por un momento recordaras que por el simple hecho de ser tú, todo es perfecto y que puedes ser capaz de elegir vivir una maternidad con facilidad y felicidad? Para eso, precisamente, los ángeles te acompañan y están ahí para recordarte que pueden ayudarte en tu proceso.

¿Con cuál Ángel debes conectar?, mamá a la vista

Cuando las personas escuchan “ángeles”, lo primero que viene a su mente es “el Ángel de la guarda”, aunque en realidad, existen muchos ángeles que están siempre con nosotros y que cambian dependiendo de los procesos de vida que estamos pasando. Uno muy específico es cuando necesitas energía de creación, energía para dar a luz y la maternidad.

Para este proceso, el Arcángel Gabriel con su energía femenina y súper amorosa, entra en tu vida para apoyarte y lo hace cabalmente en los siguientes temas:

– En los procesos de fertilidad

– Para mostrarte que tus hijos te eligieron y eres la madre que necesitan

– Guiarte como mujer y madre

– Para mejorar la comunicación contigo y con los demás

– A dar a luz nuevos proyectos: tus hijos, un libro, un emprendimiento, etc.

– Para reconectar contigo como algo más que ser mamá.

Aunque el Arcángel Gabriel no es el único que te ayudará en tus procesos, es la base para guiarte a reconocer lo que ya sabes, pues lo creas o no, la consciencia de Dios ya está en ti. Mientras escribo estas palabras, Arc. Gabriel me pide recordarte:

“Tus hijos son parte de la creación, que se extiende a sí misma y que por lo tanto tiene elección; con esto trato de decirte que tus hijos tomarán sus propias elecciones, con sus propios caminos y no es tu misión juzgarte por ellos. Lo único que puedes hacer es mostrarles una nueva posibilidad, una nueva elección o una nueva forma y dependerá de ellos tomarla y de ti recordar que no eres lo que les sucede a ellos. El amor los sostiene a todos, aquí y ahora”. Dijo Andrea Alejandra Terrón Urbán, Fundadora de Ángeles Conmigo.

Si estás en el proceso de búsqueda de ser mamá, pídele a Arcángel Gabriel que te muestre si es posible ahora, o si aún no hay esa energía creadora, pregunta a tu cuerpo qué desea aceptar y qué no. Deja que te muestren la energía de ser madre empezando por ti, por ser la que cuida de ti y tu cuerpo como prioridad.

Fuente: Ángeles Conmigo Mx