Hoy les quiero presentar a una chica que, literal, se enfrenta a cualquier montaña. Y esta afirmación puede también ser una metáfora, ya que cada reto que se pone es una nueva aventura para conquistar.

Ella es Karina Carsolio Ávila, corredora de montaña, miembro del Team Salomon México y médico cirujana partera. Conoce a esta gran mujer KENA.

Como hija de alpinistas, ¿cómo fue la infancia y qué recuerdas con más cariño?

Desde que nací viví en la altura rodeada de bosque. Pasé mi primera infancia en los cerros cercanos a la Magdalena y después toda mi viví en Valle de Bravo.

A pesar de estar divorciados, tanto mi mamá como mi papá siempre se esmeraron en transmitir su pasión por la montaña, dedicación en el deporte, y motivación para salir de la zona de confort y retar constantemente los límites. Mi infancia estuvo llena de salidas en la bici bajo la lluvia, escaladas cada que salíamos de viaje, largas caminatas en los cerros tratando de encontrar la vereda, vuelos en parapente con mis hermanos… la verdad es que todo lo recuerdo con mucho cariño y mucha gratitud.

¿Cómo te sentías respecto a otras niñas de tu edad?

Me llevaba muy bien con ellas y nos queríamos, pero creo siempre tuve un papel entre protector y aventurero con mis amigas…

Yo les prestaba mi sweater cuando hacía frío, era la primera en ir a investigar los lugares obscuros, me voluntariaba para las «misiones peligrosas», me encantaba meterme en lugares peligrosos y luego regresar a contarles a mis amigas lo que había encontrado. Siempre me encantaron los deportes y aunque me llevaba bien con las niñas, en los deportes siempre me le pegaba a los hombres.

¿Cuáles son los regalos que te ha dejado tener estos padres?

Ufff… estoy muy agradecida. Si lo tuviera que sintetizar en una palabra esta sería: libertad. Me regalaron la libertad de escoger quien ser en el mundo, la libertad de expresarme sin miedo pero con inteligencia, la libertad de no dejarme restringir por paradigmas o imposiciones externas, la libertad de siempre tener curiosidad por ir más allá de lo conocido.

¿Cómo ves la presencia femenina en el ámbito del alpinismo, tracking, etc.?

Diría «lento pero seguro» jaja.

De cuando empecé a correr en montaña hace 7 años a ahorita ya somos muchas más mujeres, hay más interés por parte de los entrenadores en nuestra fisiología, mayor equidad en la premiación, mayor convocatoria y sobre todo, mayor nivel.

Los tiempos femeniles a nivel mundial son impresionantes, incluso quedando en top 10 general… cuando antes el primer lugar varonil casi siempre sacaba 1 hr al primero de mujeres, ahora solo 15 o 20 min. Siguen habiendo inequidades muchas veces y en múltiples carreras, pero creo que vamos bien encaminados, y cada vez se reduce más la brecha entre la importancia que se le da al deporte varonil vs al deporte femenil.

¿Notas algunas ventajas y desventajas de ser mujer en este ámbito?

Honestamente, ¿comparado a qué? ¿Al nivel varonil? Creo que tenemos que dejar de compararnos con los hombres porque toda su fisiología es distinta a la nuestra, por lo que su metodología del entrenamiento será distinta, su rendimiento será distinto, hasta su nutrición será distinta.

Tenemos que empezar a entender que nuestro estándar en el deporte es uno distinto al de los hombres, porque solo así empezaremos a entrenar, nutrirnos y competir de una mejor forma, adaptándonos a nuestra fisiología, no adaptando nuestra fisiología a un estándar varonil.

Pero en general yo diría:

Ventajas: tenemos un mejor metabolismo de grasas por lo que tenemos mayor capacidad en los deportes de resistencia, menores tasas de sudoración por lo que si nos adaptamos bien al calor nos deshidratamos menos. Y la verdad diría que estamos más conectadas con nuestro propio cuerpo, lo que hace que seamos más cuidadosas con nuestra nutrición, con el descanso, la recuperación, y con buscar apoyo de profesionales.

Desventajas: la seguridad en México. Correr sola en México en shorts por el cerro ya es un riesgo, lo que inmediatamente nos limita, porque no podemos entrenar al nivel al que a lo mejor podríamos si no tuviéramos esta limitante. Los hombres también están expuestos a esto obviamente, pero no creo que tengan que ir bajándose los shorts cuando pasan frente a un grupo de hombres para que se les vea menos pierna, o esconder las llaves entre los dedos pensando en que puede ser una buena defensa, o correr a esconderse entre los árboles cuando escuchas un coche subir por la brecha….

Háblanos de tus triunfos personales

De las carreras que más orgullosa me siento son de las internacionales, competir en un mundial y quedar en top 20 cuando de verdad pensé ni al 50 llegaría, me abrió muchas posibilidades.

La primera vez que corrí una carrera internacional con buen nivel, quedé en primero y siento que este fue un muy buen boost mental para seguir entrenando y saber que si podía tener una buena participación internacional. Sin embargo, nada me llena más que correr buscando un récord en una ruta que yo elijo, que fue lo que hice con el récord de ascenso y descenso de la Iztaccihuatl desde su base, y el récord del volcán del Nevado de Colima y del Huayna Potosí de 6100 msnm en Bolivia.

Toda la planeación que esto requiere, los entrenos previos, ufff eso es lo que más me motiva.

Y claro, hacer la carrera de medicina paralela a mi formación atlética, creo que si no hubiera sido por la constancia y determinación que esto me exigió, no sería la atleta que soy hoy.

¿Nos das algunos consejos para mujeres que quieren iniciarse en las carreras de montaña?

1) Encuentra el equipo que te acomode: vas a necesitar tenis distintos a los que se usan en calle, algún sistema de hidratación para llevar snacks, hidratación, tu celular, y dependiendo del lugar al que vayas (¡¡checa el clima antes!!), chamarra, rompevientos, lentes de sol, protector solar y todo esto lo encuentras en la amplia gama de productos que Salomon ofrece. Acuérdate de llevar contigo comida y buena hidratación.

2) Ve poco a poco: te recomiendo empezar en veredas planas y con pocas cuestas y bajadas no tan técnicas. No quieras empezar con subidotototas y bajadas llenas de piedras, porque no vas a querer regresar y créeme te vas a perder de lo mejor de la vida!

3) Si no sabes a qué rutas ir o te da miedo perderte, sal con alguien que conozca rutas bonitas y fáciles. Unas buenas plataformas para encontrar tanto gente que sale a correr en el cerro como rutas si quieres ir solo tú, son Wikilocs y Strava. Si sales sola, asegúrate que alguien sepa a donde vas, ¡tu seguridad ante todo!

4) No te compares, ni con los hombres ni con mujeres que tengan más experiencia que tu en trail. Sé paciente y congruente contigo misma. Recuerda que la meta debería ser disfrutar, crea tu propio estándar y a partir de ahí mejora, no a partir del estándar de alguien más. La naturaleza no juzga, no tiene premiaciones ni espectadores, por eso vamos a ella, para limpiarnos de todo ese peso que generamos con ideales y aprender a gozar del momento.

¿Qué nos falta como sociedad para ser más incluyentes?

Desaprender los patrones del patriarcado: desaprender el significado de «éxito» basado en un estándar masculino, desaprender el significado de «fuerza» pensando en ella como solo fuerza muscular, desaprender que la palabra «vulnerabilidad» significa debilidad.

Entender la importancia del balance femenino y masculino dentro de la sociedad, cómo nuestras distintas formas de ser son complementarias, y que solo a través de la diversidad se evoluciona.

Las organizaciones deben dejar de excusarse en el hecho de que hay menos participación femenina para seguir dando premiaciones desiguales. Más bien, las organizaciones deberían crear incentivos para tener una mayor convocatoria femenil. Y si las organizaciones no lo hacen, nosotros como sociedad exigirlo: no participar en eventos en los que premien distinto a la rama femenil, participar en las que sí lo hacen, y difundir la información.

Recomiéndanos a 3 mujeres atletas para seguirles la pista y por qué

Maria Toorpakai: es jugadora de squash Pakistani, y para poder jugar pasó años vestida de hombre, hasta que la descubrieron y fue amenazada por el Talibán. Se fue a Canadá a seguir entrenado, y ha ganado bronce en el mundial a pesar de todas las dificultades.

Cariman Abu Al-Jadail: corredora de 100 mts de Saudi Arabia, igual que Toorpakai, a pesar de estar en un país donde restringen la participación femenil en los deportes, es la segunda mujer del país en clasificar para las Olimpiadas. Y a logrado que la cantidad de corredoras de Saudi Arabia incrementen muchísimo.

¡¡¡¡No seeeé!!!… ¿¿solo tres?? Hmmm… supongo Serena Williams, aunque la verdad no estoy de acuerdo con mucho de lo que habla… ha logrado mucho en su deporte y para el deporte femenil, es una gran atleta.

¿Qué les puedo decir? Me encantó esta entrevista, ha sido un placer tener la oportunidad de conocer a Karina Carsolio por este medio.

Terminamos con algo que quieras agregar:

Es importante como mujeres antes que nada conocernos, dejar de tener el tabú tan grande de que nuestra fisiología y anatomía es algo sucio, de que la menstruación es desagradable y no hay que hablar de ello… es un GRAN tema… Vamos, es la fuente y origen de la vida, que nos hayan quitado la curiosidad por este tema y nos llevan a pensar que es mejor NO pensarlo, es la mejor movida del patriarcado.

Si conocemos cómo actuamos en nuestras distintas fases del ciclo, podremos mejorar muchísimo como atletas. El papel que tiene el estrógeno, el que tiene la progesterona, como equilibrarlo…. es súper importante y es información que no se investiga, ¡¡sean curiosas!!

Síguela en sus redes sociales:

Instagram: karicarsolio

Facebook: Karina Carsolio

Fotos: cortesía Karina Carsolio.