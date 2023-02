Alexa Citlali Moreno Medina nació en Mexicali, Baja California, un 8 de agosto de 1994. Estudiante de Arquitectura y gimnasta medallista olímpica. Apenas en sus 20s, Alexa es una súper estrella del deporte y ahora recién incursiona en el mundo editorial.

Alexa es gimnasta olímpica, ella se ha preparado en diversas especialidades como las barras asimétricas, viga, rutina de piso y salto de caballo, este último le valió la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia Artística en 2018. Reconocida como la mejor gimnasta en la historia de México, Alexa Moreno ha logrado lo que ninguna atleta en su ramo: una medalla en un Campeonato Mundial de Gimnasia (Doha, Catar 2018) y ser la mejor rankeada en Juegos Olímpicos (cuarto lugar en la final de salto de caballo en Tokio 2020).

Detrás de todos los logros y éxitos existe una mujer a la que le apasionan la música, los viajes, la naturaleza, el ánime o manga de la cultura japonesa, y que reconoce vivir en toda su extensión la experiencia humana de las emociones. Alexa Moreni, no se rinde y se describe como «Singular y Extraordinaria», título que lleva su libro recién publicado por Alfaguara (Penguin Random House). Alexa Moreno también es atleta seleccionada por la marca Toyota #TeamToyotaMx para representar la filosofía «Start your impossible» / «Inicia tu imposible».

Todo inicia con un sueño y el secreto está en no rendirse, «Salta, cae y vuelve a saltar, hasta que logres volar», palabras que Alexa Moreno plasma en su libro y en el cual, reconoce que sus logros son el resultado de su esfuerzo y de su compromiso y se sabe inspiración de muchas niñas y niños y en su libro comparte su experiencia alrededor de la gimnasia y su participación en competencias internacionales. Algo que me encantó es que el libro tiene los play lists favoritos de Alexa y que la representan en diferentes momentos.

Alexa es una joven mujer aterrizada y plantada que muestra una sonrisa en la boca cuando habla de su familia, de sus amigos… y que sabe que no hay que forzar nada para encajar, porque si seguimos nuestra intuición llegamos siempre al sitio al que pertenecemos.

Alexa es una inspiración real, que toca sus miedos y sus equivocaciones, y como ella misma lo escribe: «Spoiler de vida: el fracaso siempre nos va a acompañar, si no hay fracaso, si no perdemos ¿cómo aprenderíamos lo necesario para seguir creciendo? El éxito lo podemos encontrar si damos el primer paso hacia un sueño.»

Alexa Moreno, Singular y Extraordinaria, está bellamente ilustrado, es a tres tintas, con símbolos que reflejan la cultura japonesa que ella admira: gatos, flores, dragones; tiene actividades con las cuales puedes identificarte en emociones y momentos importantes en la vida. Un gran regalo por si tienes alguno en mente.

Aquí un poco de la línea de tiempo y éxitos de Alexa Moreno:

2003: Participa en su primer Campeonato Nacional.

2006: Primera medalla de oro en salto de caballo en Olimpiada Nacional.

2010: Medalla de bronce en el Campeonato Pacific Rim en Melbourne, Australia en salto de caballo.

2011: Primera participación en una final de Campeonato del Mundo en Tokio.

2012: Primera Medalla en una Copa Mundial realizada en la Ciudad de Gante, Bélgica, Medalla de oro en salto de caballo.

2015: Primer accidente en la práctica.

2016: Preolímpico de Río de Janeiro, primer lugar en all around y finalista en salto de caballo. Única mexicana en lograr calificación para representar a México en Juegos Olímpicos de 2016, lugar 31 mundial en all around.

2018: Medalla de oro en salto de caballo en la copa Toyota en Tokio, Japón. Medalla de bronce en salto de caballo en el Mundial de Gimnasia Artística en Doha, Catar.

2019: Segundo lugar en la Copa Mundial de Corea. Tercer lugar en la Copa Mundial de Azerbaiyán. Cuarto lugar en salto de caballo en la Copa Mundial de Gimnasia en Melbourne. Premio Nacional del Deporte. Quinta final Mundial consecutiva en salto de caballo en el Campeonato Mundial en Stuttgart, Alemania.

2021: Cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Graduación Universitaria en la carrera de Arquitectura.

2022: Conferencista magistral en la Universidad de Harvard. Autora.

Por mas Alexas Moreno. ¡Felicidades y aplausos de pie!

Karla Lara

Imagen CC 2.0 https://www.flickr.com/photos/conadeoficial/