A mí siempre me han encantado las pijamas, ¡son tan lindas! Y útiles. Busco varias características cuando compro una, aunque luego es difícil encontrar la perfecta.

Actualmente hay gente que pasa mucho tiempo en pijama -no es mi caso- pero sí que se antoja. Para esto, te dejo una selección de mis favoritas para que veas qué bien puedes lucir en esta prenda. Claro, la camiseta enorme siempre nos saca de problemas pero hay muchos más modelos de dónde echar mano. Todos están a la venta en las páginas digitales de las marcas que menciono.

Pijamas que puedes adquirir ¡hoy!

Propuestas de Oysho

Desde que conozco esta tienda siempre tengo duda si «eso» que veo son pijamas o vestidos súper lindos para usar en época primaveral. La foto de arriba también es de esta marca.

Propuestas de Sears

Pongo atención especial en esta tienda porque aquí he encontrado camisones increíbles que en otros lados… brillan por su ausencia. Al parecer todo mundo prefiere pijamas de dos piezas y las que amamos este tipo de prendas, ¡no nos toman en cuenta! Acabo de descubrir que tienen precios especiales en su tienda online y están muy buenos: rondan los 300-400 pesos, con envío incluido.

Propuestas de H&M

En su tienda digital la verdad es que tienen poco, más bien son batas. Te dejo dos ejemplos.

Propuestas de Shein

A mucha gente le ha dado miedo esta marca y como ya les conté en mi blog, hay forma de comprar con menor probabilidad de falla. Yo no he comprado pijamas con ellos y si bien la calidad entre una prenda y otra varía, no podría opinar de la ropa para dormir. Pero qué bonitos modelos tienen, miren:

Como verás, opciones hay. Te dejé de tiendas en donde yo compro, pero también lo he hecho en Supermercados (¿quién no?), así que no está de más echarle ojo a esta sección. Yo tengo una divina que compré en un Chedrahui hace muchos años y sigue perfecta, lavada tras lavada. Quizá hasta en Woolworth puedan encontrar opciones para todos los gustos. ¡Vayan más allá de la camiseta rota!, nuestros sueños merecen un mejor outfit.