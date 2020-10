Presencia en web: si no encuentras información en tu buscador online, si la página tiene pocas semanas de estar activa, si no tienen presencia en redes sociales o si desactivaron los comentarios y evaluaciones de sus plataformas, ahí hay un foco rojo.

Hazle caso a tu intuición, si no te da confianza ponte en contacto con el servicio a clientes, si no tienen ni chat, ni teléfono y no contestan correos, mejor elige otro proveedor.