Ah, cómo cuesta trabajo encontrar inspiración para el manicure últimamente si somos del team uña corta y mucho menos… llamativa, digamos. Vamos a ver tendencias minimalistas en manicures actuales, ¿quién dice yo?

10 opciones para el team uña minimalista

Opción 1: sexy rayas

Este manucure me en-can-ta. Cada uña tiene su personalidad y puedes hacerlo tan colorido como quieras, pero el que sea nude y negro me recuerda a unas medias de red súper sexys. Pero imagínatelas en algo como verde y azul, morado y amarillo, ¡lo que tú quieras!

Opción 2: clásica y duradera

Algo parecido pero mucho más fácil de hacer y, les juro, de mantener. Me lo acabo de hacer -la foto principal es de mis uñas con este manicure- y estoy obsesionada, porque no solo se ve hermoso sino que crece y no se nota, ya que como no empieza desde tu cutícula, aguanta tanto como el gel o el barniz lo haga.

Opción 3: un guiño de ánimal print

Añadiendo un poco de «locomía» con el Animal print. Estas se me antojan para personas más «figurosas» y atrevidas, pero que aún no salen al 100 del clóset de lo más conservador. O sea: sí, pero poquito. Me parece una gran opción hasta para novias.

Opción 4: protagonistas totales

¡Entrémosle al color! Y también, a la punta en almendra. Yo sé que a muchas no les gusta. En lo particular a mí no me desagradan, pero no estoy acostumbrada a tener las uñas así de largas (aunque me digan exagerada), así que no es muy común que lleguen a poder formar la almendra.

Este manicure es mucho más atrevido porque para empezar, ¡es negro! Por eso mismo, tus manos serán protagonistas totales. Imagina un outfit color block y estas uñas, un hitazo.

Opción 5: pastel y clásico

Con color, pero menos intenso. Le ponemos clásico -aunque no sea conservador- por los tonos pasteles y las ondas suaves en cada uña. También se verán bien en cualquier ocasión y con estos calores, sí que se antojan tonos claritos.

Opción 6: artesanía mexicana

¡Ya no quiero más líneas! No se preocupen, no solo se trata de líneas, aquí tenemos muchos puntitos generando un efecto de flores en las puntas. Se me figuraron un poco a las vajillas de Capula Michoacán (dejo foto para referencia, ¿a poco no se las recuerda?). Con el juego de dos colores más los puntitos, hacen un manicure muy original y dulce que seguramente te querrán copiar.

Opción 7: Spiderman en el Multiuniverso

Me acuerdo de, sí, Manchas. Esta opción es divina y también fácil de mantener si te haces una base del tono de tu uña o incluso, transparente.

Opción 8: no soy igual a nadie.

Y sí, ya sé que casi todas están en blanco o nude y negro, pero yo he pedido que me hagan uñas bicolores en tonalidades como naranja con rojo y se ven 10 de 10. Me encanta que cada dedo tenga su propia personalidad (como habrán visto en mis propias manos), y si bien esto no es tan minimalista, no es exótico… ¿o sí? ¿Me estaré volviendo team uña extravagante?

Opción 9: cuadros y puntos

… y un piquito. Qué divertida. Ya me hice unos cuadritos como se ve en el dedo índice, pero todos los dedos iguales, así que esta opción me pareció mucho más divertida. Si aquella vez dos personas me chulearon las manos, seguro que con este manicure, cada cajero del Oxxo te dirá que qué belleza.

Opción 10: Piet Mondrian 2023

Si bien todas conocemos al famoso artista que hacía cuadros y líneas en su arte, ahora traemos esta idea a la actualidad y la plasmamos en nuestra manitas. Es un diseño muy bonito, moderno y con el que no te sentirás tan extravagante.

¿Qué dices? ¿Alguna te late? Mándanos foto si te haces alguna de estas ideas o etiquétanos en redes sociales, somos @kenarevista.