Conoce más sobre la nueva actualización de Instragram y protege tu cuenta y tu privacidad en esta red social.

Seguramente te pasa que dejas abiertas tus redes sociales en tu móvil o en la pagina web desde la oficina. Empiezas a pensar: ¿lo cerré?… ¿y si miran? ¿y si descubren…? Pues relájate y conoce más sobre la nueva actualización de Instragram.

Pasos fundamentales para la seguridad de Instagram:

Ajustes de seguridad

La actualización de Instagram ofrece una protección más fuerte contra el acceso sin autorización a tu cuenta y el robo de identidad. Si ingresas a Configuración pulsando las tres barras de la esquina superior derecha de la pantalla de tu perfil, encontrarás Seguridad. Entre las novedades descubrirás:

Cómo diferenciar un correo de Instagram falso

Ahora los ajustes de la app te permiten comprobar qué mensajes te ha enviado la red social en las dos últimas semanas. Si recibes un mensaje supuestamente de Instagram, pero no aparece en la aplicación, puedes marcarlo como spam con toda seguridad y así evitar caer en la trampa del phishing. Para comprobarlo, selecciona Correos electrónicos de Instagram en ajustes de Seguridad.

Tener autenticación en dos pasos para iniciar sesión

Para protegerte de las filtraciones de contraseñas y el hackeo de tu cuenta, activa la autenticación en dos pasos. Siempre que alguien (incluido tú) intente iniciar sesión en tu cuenta desde un dispositivo diferente, Instagram solicitará un código que recibirás mediante SMS o una aplicación especial. De esta forma, recibirás una notificación con todos los intentos de inicio de sesión. Como consejo, toma nota de los códigos de recuperación y guárdalos en un lugar seguro porque te servirán para iniciar sesión si no tienes tu teléfono a mano.

Ajustes de privacidad

Instagram te permite no solo garantizar la seguridad de tu perfil en la red social, sino también limitar el acceso de otros a tus fotos, videos, historias, etc, para mantener tu contenido personal lejos de aquellos en quienes no confías. Para esto, accede nuevamente a Configuración y dirígete a Privacidad. Allí encontrarás cómo:

Convertir tu cuenta de pública a privada

Si no utilizas Instagram para promocionarte, sino para intercambiar imágenes y videos con tus amigos, puedes hacer que tu cuenta sea privada. Ahora solo los suscriptores que hayas aprobado podrán ver tus publicaciones e historias. Eso sí, tiene una letra chica: Instagram da aprobación automática a todos aquellos que te sigan.

Editar tu lista de seguidores

Para editar la lista de seguidores deberás hacer lo siguiente: en Privacidad selecciona Cuentas que sigues. En la pestaña con suscriptores, busca y elimina a todo aquel que no quieras que vea tus publicaciones o historias.

Ocultar a ese usuario que quieras evitar

Por último, puedes bloquear o restringir el acceso a tu cuenta de un spammer o desconocido. Solo tienes que hacer clic o pulsar en los tres puntos de la esquina superior derecha del perfil del usuario en concreto y seleccionar Bloquear o Restringir. Si te cansan las historias y publicaciones de ciertos usuarios, puedes silenciarlos sin tener que dejar de seguirlos o bloquearlos.

Deshacerte de los peligrosos spams

Para proteger tu cuenta de Instagram de los ataques de robo de identidad (phishing) que los hackers efectúan por medio de spams que llegan directamente a tus Mensajes Directos, puedes ocultar automáticamente estos comentarios no deseados con los filtros incorporados en la red social o configurar tu propio filtro. Para ello, dirígete a Comentarios > en la sección Privacidad, donde podrás bloquear a los acosadores y los spammers. Esto es muy útil, dado que el Informe Trimestral de Spam y Phishing 2019 de Kaspersky, reveló que es frecuente que se use como anzuelo en spam a cuentas falsas de celebridades (que se pueden distinguir fácilmente de la real por la ausencia del ticket azul o “marca de verificación”), porque hacen sorteos online con frecuencia y así es fácil que un usuario desatento caiga en la trampa.

Para aumentar aún más tu seguridad y evitar ser víctima del phishing o robo de identidad en esta y otras redes sociales, Kaspersky aconseja:

La contraseña es la clave: Es importante configurar una contraseña fuerte, larga y única, que se cambie regularmente en tu cuenta. Así, los cibercriminales no podrán descifrarla a menos que tú la difundas o se filtre desde la propia red social. Para no olvidarla puedes utilizar un gestor de contraseñas como Kaspersky Password Manager.

Es importante configurar una contraseña fuerte, larga y única, que se cambie regularmente en tu cuenta. Así, los cibercriminales no podrán descifrarla a menos que tú la difundas o se filtre desde la propia red social. Para no olvidarla puedes utilizar un gestor de contraseñas como Kaspersky Password Manager. Cuentas privadas: En segundo lugar, si compartes una publicación de Instagram en otra red social, como Facebook, todos aquellos que puedan ver tus publicaciones en esa red podrán ver tu foto. Por tanto, no te olvides también de configurar la privacidad de otras redes sociales.

En segundo lugar, si compartes una publicación de Instagram en otra red social, como Facebook, todos aquellos que puedan ver tus publicaciones en esa red podrán ver tu foto. Por tanto, no te olvides también de configurar la privacidad de otras redes sociales. Mantente actualizado: Para poder contar con las novedades en seguridad, privacidad y otras herramientas que mejoran tu experiencia online, es muy importante que estés al tanto de las actualizaciones disponibles en tu teléfono para mantener tus aplicación siempre al día.

Ya que sabes cómo proteger tu cuenta de Instagram y configurar tu seguridad personal, recuerda hacer lo mismo en las cuentas de tus demás redes sociales.

Información sugerida por: Kaspersky.

