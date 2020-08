El confinamiento nos ha dejado muchas enseñanzas y lecciones, pero también nos ha cambiado un poco la piel y el cabello a muchas, ¿lo han sentido? También nuestros hábitos y la forma en que nos maquillamos cambiaron totalmente. Así que aquí les dejo productos que he descubierto últimamente que he usado y me han gustado. ¿Lista?

Opera, de Mediterránea

Esta marca italiana acaba de llegar a México y tiene una historia linda detrás. Básicamente todos sus ingredientes son de origen natural y no comenzaron como una marca de skincare, no. Ellos se han dedicado desde hace más de 100 años a la producción de aceite de oliva en una región de Italia.

Así que años después, en 1996 deciden crear fórmulas cosméticas basadas en su producto estrella, el aceite de oliva, debido a sus propiedades hidratantes y antioxidantes.

Yo estoy utilizando el suero y la crema de la línea Opera, que, desde un inicio, llamó mi atención debido a la belleza de sus empaques.

Yo no tengo el artefacto masajeador que vemos en la foto, pero utilizo mi rodillo de jade para dar masaje después de que ponga la crema. La textura es rica sin ser pesada, el aroma es ligero y sutil. Creo que para piel mixta que a veces se reseca, es perfecta. Sus ingredientes son hidratantes, nutritivos y antioxidantes, con lo que se promete una piel rejuvenecida y protegida de las manchas. En general, lo que he notado yo ha sido mi piel suave e hidratada, no tengo tantas líneas de expresión. Es una marca premium a precio muy competitivo entre su categoría.

Se puede adquirir en su página o bien, en campañas de Privalia.

Paleta Berries de BYS

Otra marca muy linda, vegan friendly y que no testea en animales. Tienen muchas paletas y productos en general, y esta es la que estoy probando y me gusta. Los tonos son más suaves de lo que parece y bastante cálidos.

La pigmentación no es tan potente, por lo que tienes que construirla, es decir, aplicar varias capas. Eso sí, dura el color todo el día y los tonos son súper lindos. Más que Berries yo le llamaría terracotas, pues me dan mucho más esa impresión. Tienen tonos mates y otros luminosos, lo cual la hace una paleta muy completa para un maquillaje de todos los días.

Es bastante económica y también se consigue online, además de que ya está en Walmart.

Mineral ONE, de Anthelios

Este producto de La Roche-posay es una de sus últimas adiciones a la línea de filtros solares. Es un producto mineral, con lo que lo hace una gran novedad.

Podría parecer una BB Cream -esa fue mi primera impresión- pero no, es más bien un filtro de alta protección (SPF 50+) que hidrata gracias a su ácido hialurónico y glicerina, además de que sí tiene pigmentos minerales de color, con lo que da una cobertura ligera. «Es un filtro/pantalla que tiene dióxido de titanio mezclado con pigmentos minerales da una cobertura matificante, sin dejar una sensación pegajosa ni grasosa. Gracias a su textura en crema nutritiva, lo hace ideal para pieles normales a secas.» No queda mate ni da un «toque seco», no. Es más bien como dicen, perfecto para pieles que requieren una hidratación y buscan un acabado más «jugoso».

Cushion, de Natura

Este es uno de mis formatos favoritos de base de maquillaje. El cushion es una creación coreana que ha invadido todas las marcas europeas, estadounidenses y en este caso, brasileña. El formado de maquillaje líquido, que se aplica a toquecitos con una esponja, es divino.

Queda una textura fresca, muy de efecto se airbrush. Además, da hidratación con el filtro solar de FPS40. La cobertura también se va construyendo, así que está buenísimo el asunto, porque si te gusta una ligera, como a mí, queda con una pasada.

También esta línea Una, que es premium, tienen productos veganos y tampoco hacen testeo en animales.