Ay, esta pregunta es taaan común. Tristemente. Cuando se trata del trabajo, hay miles de opiniones y creencias. Muchas de ellas tienen un sentido casi negativo: «el trabajo es lo que paga las cuentas, no tiene por qué gustarte». No importa si estás en una oficina sin ventana, debajo de miles de papeles y en un ambiente horrendo: hay que hacerlo para ganar dinerito.

Pero, ¿tiene que ser así?

No.

Lo más fácil sería decirte: busca tu pasión y ve por ella, pero siendo prácticas y realistas… a veces no es tan sencillo. Primero, porque también tenemos creencias de «qué es lo que tenemos que hacer para tener un trabajo de ensueño» que no siempre son reales. Por ejemplo, el oficinista se siente un poco desanimado (o incluso, avergonzado) por no ser valiente y correr a emprender y el emprendedor a veces extraña el aguinaldo a fin de año y algunas otras cosas de un trabajo «oficinista».

Cada una de las opciones laborales tienen pros y contras, por lo tanto, hay que dejar de idealizarlas y poner los pies en la tierra. ¡Pero con alegría!

Para tener más claridad del asunto, entrevistamos a Leo Puccioli, autor de este libro teórico/práctico que, en serio, te va a ayudar en el proceso no solo de búsqueda laboral sino de aceptación de la realidad con alegría.

Tener un trabajo perfecto es más mito que realidad, así que aprende cómo aceptar o… ¡irte con elegancia!

¡Así que deja la infelicidad y disfruta lo que tienes, claro, poniendo límites y teniendo en cuenta que cada día es un nuevo día!

Sigue leyendo:

¿Existe el trabajo de tus sueños?