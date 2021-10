Ha llegado para nosotras una colección de Vans en conjunto con Warner Bros. Consumer Products (WBCP), para dar vida a las clásicas y conocidas historias de terror con las que vivimos el miedo por primera vez.

Inspirado en las películas de terror más queridas durante más de 80 años, la colección Vans x Horror se inspiró en algunos de los momentos más terroríficos de la historia del cine como son: las gemelas de The Shining, los personajes endemoniados de The Exorcist y The Lost Boys; hasta las mentes maníacas de Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street e IT.

Para todos los amantes de la historia de IT, la conocida silueta llega en el clásico checkerboard de Vans, con los icónicos globos rojos acompañados de una sudadera amarilla que imita el impermeable de Georgie.

¿Qué incluye esta colección de Halloween?

Por si fuera poco, incluye una camiseta y calcetines estampados con Pennywise, una mochila y la silueta Lowland CC de Vans con increíbles detalles como cordones amarillos, un globo rojo y la insignia de IT impresa en todo el calzado: You’ll float too!

Sigue disfrutando de esta colección con la oferta de apparel para hombre, la cual nos transporta a nuestras escenas favoritas de Friday the 13th, con una máscara de hockey que brilla en la oscuridad impresa en el jersey. También incluye las garras de Freddie Krueger desgarrando la mochila de A Nightmare on Elm Street. ¡Además, incluye unos Slip On estampados a juego!

El apparel de mujer gira en torno a The Shining. Las terroríficas gemelas de la película aparecen junto a un estampado de papel pintado tipo vintage en la camiseta de manga larga de Vans y calcetines. Incluye también una gorra con listón a juego del logotipo “Off The Wall” bordado. Los SK8-Hi de The Shining llegan para completar el outfit más creepy de la temporada.

Para los amantes del terror

The Exorcist llega a esta colección con la silueta Old Skool en un estampado que reúne la escena icónica donde el padre Damien Karras entra por primera vez a la casa de Regan.

Además, el clásico checkerboard de Vans hace su aparición en este modelo para completar la estética del calzado. Completa tu colección con una playera de color negro estampada con lo más icónico de la película.

También cuenta con otros estilos de calzado como los Classic Slip-On, los Slide-On, los Slip-Skool, los Old Skool y los Style 47 Creeper. La ropa de mujer y los accesorios también incluyen un hoodie, una camiseta de algodón en corte tomboy y una mini mochila. Mientras que la ropa de hombre cuenta con un jersey, una camiseta de manga corta, una gorra de 6 paneles, una gorra snapback de 5 paneles y la mochila Old Skool III.

La colección Vans x Horror está disponible desde el 18 de octubre de 2021 en Vans.mx y tiendas Vans, Chilango Skate, DpStreet, Innvictus, Liverpool, Laces, Mistertennis, PS, Stax, Stush y TAF.

