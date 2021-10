Cuando el padre se ausenta en el crecimiento del pequeño, la vida de adulto será un poco compleja a nivel emocional. Muchas actitudes son el reflejo de la ausencia de esta figura tan importante en la familia. ¿Te sientes identificada?, ¿Sabes de un caso similar?

Primero, es importante señalar que un padre ausente se refleja de la siguiente manera:

Padre fallecido.

Padre que estuvo físicamente con sus hijos pero ausente a nivel emocional.

Padre ausente desde el nacimiento.

Padre que estuvo presente durante los primeros años de vida y luego abandonó por completo la relación con su hijo.

¿Padre ausente? Consecuencias en la vida adulta

La ausencia del padre influye en la personalidad tanto de nosotras las mujeres, como en la de los hombres. Expertas ancestrales de @Sanandoconmimi explican que: “una parte de lo que creó en vida y como actuó delante de los demás es en base a lo que NO tengo de mi padre.”

También se afirma que cuando una persona ha sufrido el abandono de su padre (sea cualquiera de los puntos que mencioné anteriormente) la personalidad del afectado en la vida de adulto, en este caso el hijo, se puede traducir en baja autoestima y la construcción de una coraza fuerte ante puntuales circunstancias de vida.

¿Puede atraer parejas tóxicas? Pues sí y además, podrían desarrollar una fuerte dependencia emocional por sus parejas por el miedo inconsciente a sentirse solos o desprotegidos.

Recuerda que cada individuo procesa y vive las cosas de manera distintas. Se ve que entre hermanos las mismas experiencias son distintas… pero hay que estar pendientes de que esto podría suceder.

En estos casos, es normal que la persona afectada sea celosa, impulsiva, inseguros, desconfiada y con ese deseo de controlar absolutamente todo a su alrededor, hasta lo que no le compete.

La especialista ancestral afirma que estas personas también desarrollan problemas en el ámbito general. “Tienen constantes problemas con sus jefes o figuras de autoridad. La explicación es que, no soportan que lo manden, lo corrijan o le digan lo que tiene que hacer.”

Adicionalmente, explicó que pueden repetir el patrón de su papá y ser ausentes efectivamente con sus parejas o con sus hijos (si los tienen). “Por lo general, llevan una vida promiscua o poco estable, esto se debe a que les cuesta mucho conseguir estabilidad con una sola persona y busca ser querido con más de una pareja.”

OJO:

– Estás heridas no son generalizadas. Algunos las pueden manifestar y otros no. Siempre van a variar. Cada persona manifiestan sus heridas de diferente formas.

– Existen muchas más heridas. Pero se considera que estas son las que más suelen repetirse.

– Esta es una herida que NO puedes dejar pasar por alto en tu vida. Es decir que se debe sanar porque repercute negativamente en la vida de las personas.

– El abandono forma parte de una de las heridas de la niñez más fuertes.

– Dentro del árbol genealógico cuando un abandono no se sana, se repite.

Evolucionemos como familia y brindémosle a nuestros pequeños seguridad y atención para que su vida de adulto sea más llevadera a nivel emocional.