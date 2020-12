Cuando piensas en la palabra pavo, ¿qué imagen acústica se te viene a la mente?, ¿algún preparado en especial, un sabor, una textura específica, el recuerdo de alguna navidad cenando en familia? Puede ser, pero como todos los seres sintientes, estas aves son más que comida.

Anualmente, sólo para el día de acción de gracias celebrado en el país vecino, 50 millones de estos animales son criados en confinamiento, granjas industriales donde no circula el aire, comúnmente no les da la luz del sol, no pisan nunca el pasto y sencillamente no tienen espacio suficiente para moverse. Todos ellos están destinados a convertirse en la cena que viste el evento.

Y, ¿los pavos sufren, sienten?

Es una postura ingenua el seguir creyendo que los animales, por ser de una especie diferente a la humana, no poseen emociones ni sentimientos. Cuando una ave de estas nace en una granja industrial se les corta el pico y le quitan la punta de los dedos de los pies, todo sin anestesia y con la justificación de que es una «medida de seguridad». Las heridas derivadas pueden provocarles dolor crónico y abrírseles en cualquier momento.

Además, los pavos tienen una expectativa de vida de siente años, pero son sacrificados de los 5 a los 7 meses de edad, -estando plenamente conscientes en el momento en que son asesinados-, por lo que su longevidad en el sistema de alimentos es del 8.3 por ciento de lo que biológicamente vivirían.

Los pavos son inteligentes, su memoria está muy desarrollada y pueden recordar el contenido geográfico de un área de más de mil acres. Así mismo, establecen lazos emocionales de amistad, se mantienen cercanos a su familia, comen en comunidad, tienen sus propias formas de demostrar amor y afecto y ¡les gusta bañarse!

Estas aves son comunicativas, curiosas, con espíritu explorador y poseen su propia personalidad individual. De acuerdo con la ONG, Animal Outlook:

“los pavos pueden reconocerse entre sí por sus voces y se han identificado más de 20 vocalizaciones únicas en pavos salvajes. Son criaturas amables que disfrutan socializar con compañeros humanos y proteger a otros pavos con los que se han unido”.

Todos los animales, por pequeños que se vean, son similares a nosotros en más de una forma y son más, mucho más que una pieza de carne o que un buen platillo para celebrar las fiestas. Conecta con ellos.

#GoVegan

Referencias:

Barn Sanctuary: https://www.barnsanctuary.org/blog/cruelty-free-thanksgiving/

Bioética animal: https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/la-sintiencia-y-la-conciencia-en-los-animales/

The Personality of turkeys: https://animaloutlook.org/personality-turkeys/