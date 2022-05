Captamos el peinado que lució Sara Carbonero en un día común de playa. Podría ser el oficial para este verano.

Peinado de Carbonero, el oficial para verano

Sara tiene un estilo boho-chic, look muy hippie y bastante relajado y para muestra un botón. Este estilo que lució en la playa con su vestido crochet y el peinado muy ligero, seguramente será tendencia a partir de ahora mismo. Una trenza de lado y poco perfecta.

Sin duda, es un peinado muy fresco, para cabellos texturizados, largos y manejables. Estas trenzas son ideales para controlar la humedad y el salitre en la playa. ¡Bye, bye frizz!



Foto: @saracarbonero en Istagram

Trenzas con pañuelos, en verano

Sin embargo, podemos darle un toque muy personal a este «must Carbonero» y añadirle pañuelos para complementar este look boho.

Esta técnica anudar de la trenza para decorarla y así marcar la diferencia también es válida con estos pañuelos. Son uno de los accesorios más trendy del verano.

¿Y si lo anudas a las trenzas para crear peinados muy veraniegos y relajados, especialmente si vienen cargados de colores y estampados vibrantes?

Realmente no solo sirve para ir a la playa; es un peinado casual perfecto para cualquier plan de verano, ya que combina a la perfeción con los outfits veraniegos. En lo particular me parece una opción muy fresh-chic para lucir estos días de calor en los que no se aguanta llevar el cabello completamente suelto.

De este modo, te muestro unas ideas para que mires y te antojes de lucir trenzas como Carbonero, con pañuelos incluidos. !Anímate a usar esta propuesta!