El mundo actual nos demanda ser mucho más eco-friendly. Hoy más que nunca debemos adaptar nuestra forma de vivir para cuidar al planeta que nos da todo lo que tenemos. Es por ello que estos pequeños hábitos sostenibles son perfectos para implementar en tu día a día y así poder ayudar al medio ambiente.

Caminar

El medio de transporte más económico y amigable para la Madre Tierra es caminar. Camina por sobre todo si puedes llegar a pie hasta tu destino y si no, intenta utilizar transporte público hasta un cierto tramo. Si te bajas una parada antes de llegar igual ayudarás, aunque sea un poco, a disminuir tu huella de carbono.

¡Aléjate del consumismo!

Hoy en día queremos todo lo que nos aparece por medio de redes sociales y la cultura del consumismo va en aumento. En vez de llevarte por la fast fashion u otras “tendencias” que apelan al consumismo, busca una alternativa. Reusar, reciclar y reutilizar son las tres acciones sustitutas para enfrentar esta problemática.

No lo tires, mejor repara

Con tantas opciones a la mano, es probable que alguna vez hayas sido tentada por esto: botar algo por una imperfección para luego adquirir algo mejor. ¿Y si primeros intentas repararlo antes de tirarlo? Seguro que su vida útil se alarga un poco más.

No lo aceptes si no lo vas a utilizar

Las cosas gratis tienen su atractivo pero aprender a decirles no, es una elección muy sostenible. Así sea un regalo que sabes que no utilizaras –sí a veces es difícil- hasta un panfleto de repartidores urbanos. No aceptes algo que no vas a utilizar porque luego tendrás objetos sin ningún uso dentro de tu hogar.

Ve a la biblioteca

La biblioteca es un hermoso lugar lleno de toda clase de relatos y fantasías. No solo te llena de ilusión, sino que además cuida tu bolsillo y ayuda al planeta. En vez de comprar un libro que probablemente leas una vez, ve a una biblioteca. El papel, aunque necesario, acaba con un recurso natural como son los árboles.

Este y otros pequeños hábitos sostenibles son de una linda Youtuber llamada Mohe. Me pareció una idea fabulosa y quería compartirla con mi punto de vista de dichos actos. Acá les dejo el video completo.

Foto de micheile dot com en Unsplash