Uno de los accesorios más trendy del momento son las pinzas para el cabello. Y sí, ya sé que no son algo nuevo, pero como todo, vuelven en su lado más aesthetic para hacerlo atractivo y comercial. No cabe duda que las nuevas propuestas función porque se venden como pan caliente. Si no me crees ¡mira estos ejemplos tú misma y lo notarás al instante!

Mariposas de metal

Empecemos con esta preciosura que une dos tendencias: Las pinzas para el cabello y la fiebre de las mariposas. Esto es algo que saca tu lado más fairytopia y te hará pensar en toda clase de situaciones en las que podrías utilizarlo. Desde ir al super como un evento semi-formal, para cuando desees recogerte el cabello, ¿no crees?

Mariposas de plástico

El plástico será el material más común para conseguir estas hermosas pinzas. La ventaja de este modelo con mariposas es que, existe una mayor libertad en cuanto a los diseños y patrones que presenta. Acá por ejemplo, tenemos 3 opciones diferentes sacadas del mismo molde.

Formas curiosas

Las formas de las pinzas para el cabello serán bastante originales y hermosas. Acá se juega mucho con la geometría y, principalmente la simetría. Nuevamente la vemos en 3 diseños distintos, el blanco con patrón eggshell es, en definitiva mi favorito.

Pinza de hoja

Hablando de formas inusuales, esta no apela a la geometría pero si que es un diseño hermoso y particular. Perfecto para las amantes de la naturaleza y de los estilos que reflejan la belleza de la madre tierra.

Mate

Por lo general, estas pinzas son brillantes, pero las de estilo mate serán muy demandadas. Esto le da un aspecto mucho más minimalista. Es perfecto incluso para acompañar con un clean makeup y demostrar que, menos es más.

¿Qué te han parecido estas pinzas para el cabello?