El mundo del consumismo nos ha impuesto “necesidades” que realmente no tenemos, pero con las cuales nos sentimos cómodos. Si este es tu caso y tienes entre 27 y 39 años ¿te has planteado el hecho de que tu pensión, probablemente no sea suficiente para costear tu estilo de vida? Es un buen momento para pensar en un plan de retiro para millenials, para que puedas complementar con tus ahorros y no decirle adiós a lo que estás acostumbrada.

¡1 de cada 5 millenials piensa en ahorrar para su pensión! Y es un tema que merece tener un poco más de atención. ¿Qué se puede hacer?

Ahorrar y diversificar

El Afore sólo te pagará una tercera parte de tu último salario cotizado por lo que será más una ayuda que un ingreso completo para vivir. Debes plantearte desde ya el destinar una parte de tus ingresos al ahorro y otras alternativas como seguros de vida que cuentan con planes de ahorro especialmente para retiros.

Tener una meta económica

De seguro tienes un estimado de lo que necesitas actualmente para vivir, además de ello también debes plantearte cuánto tiempo lo necesitarás y si planeas dejarle algo a tu familia. De esta manera puedes saber qué monto necesitas para el momento de tu retiro y lo que debes aportar mensualmente para cumplir con la meta.

Inversiones a largo plazo

Las inversiones son una de las mejores maneras para conseguir ingresos sin mucho esfuerzo. Ten en cuenta que necesitarás el dinero en unos 20 o 30 años por lo que no necesitarás tomar grandes riesgos. Lo mejor sería 90% de la inversión en renta variable y 10% de liquidez.

Comprar un inmueble

Tener una propiedad a tu nombre es beneficioso por múltiples razones. No debes preocuparte por una renta a fin de mes por lo que siempre contarás con el mismo ingreso. Además de ello cuentas con un activo que bien puedes vender en algún momento, lo que aporta mayor valor a tus opciones de ingreso a futuro.

Si bien es cierto que hay que vivir el momento, pensar en el futuro también es importante. Un plan de retiro para millenials te va a sacar de muchos apuros en un par de años.

Créditos: AXA México