El Bullet Journal o bujo se ha convertido en una de las herramientas de organización más populares, además de un hobbie muy relajante. Hay quienes lo prefieren en físico, otros en digital y otros en impreso. Algunas se divierten decorándolo hasta más no poder con toda clase de formas y texturas, pero en ocasiones esto puede hacer que se pierda el sentido principal. Un estilo minimalista es lo ideal para comenzar y este Bullet Journal de abril es perfecto para imprimir.

Las plantillas

Son 7 plantillas en total que puedes imprimir en tamaño carta. Tienen un estilo bastante minimalista que puedes decorar si así lo deseas. En esta ocasión la utilidad está por encima de la estética y ya depende de ti si quieres desatar toda tu creatividad en él.

Calendario

El calendario tiene suficiente espacio para una o dos anotaciones pequeñas y puntuales. También cuenta con mucho espacio para colocar stickers o algunos dibujos.

Objetivos

La sección de objetivos mensuales es primordial, pero muchas veces no sabemos ni por dónde comenzar. Acá se encuentra dividido en 5 secciones generales: Personal, laboral, social, académico y hobbies. Si se coloca un ejemplo de cada uno podríamos decir algo como: ejercicio 1 vez a la semana, presentar un nuevo proyecto a la empresa, ir al nuevo restaurante de la ciudad, comenzar un nuevo curso y terminar el videojuego en proceso.

Pendientes

La idea no es sobre saturarnos de pendientes sino colocar las 3 cosas más importantes del mes. 3 que debes hacer pero no son tan urgentes y 3 que puedes o no hacer durante ese mes y quizá pueda quedar para el próximo.

Habit tracker

Solo deberás colocar el nombre del hábito en la franja más larga y tachar los días que cumplas con ello. Puedes imprimir tantas como desees.

Planner

Finalmente, las 2 hojas para la semana. Puedes colocar la semana o fecha y anotar todos tus deberes en ella.

Solo debes imprimirlo, abrir un par de hoyos y colocarlo en tu carpeta de anillas. Tendrás tu Bullet Journal para abril de manera muy sencilla

Acá te dejo el PDF para que puedas imprimirlo con mejor calidad.

https://drive.google.com/file/d/1Cw6ed7Enxnksy6qDPJj2hOmd8gGyxccg/view?usp=sharing