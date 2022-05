Podría ser vendedora de seguros ya que he convencido a muchas de mis amigas porque yo sí creo que es importante prever. Por eso, me parece importante hablar de los seguros, así que me lancé a entrevistar a Alonso Pallarés, Chief Digital Officer de inter.mx

¿Por qué es importante tener un seguro?

Los seguros son importantes porque son herramientas que nos protegen de posibles imprevistos que después se pueden traducir en pérdida de bienes o ingresos.

Cada día estamos expuestos a diversas situaciones; enfermedades, accidentes, desastres naturales, daño causado por terceros, entre otros. Todos estos eventos ponen en riesgo tu patrimonio y en algunos casos tu vida. Es aquí donde empieza a jugar un papel importante los seguros, ya que permiten reducir el impacto de estos eventos de forma inesperada.

Existen situaciones que no podemos prever y que impiden mantener el nivel de ingresos, lo cual puede provocar un efecto negativo en nuestra economía.

Es importante saber que el no tener seguridad financiera para el futuro nos provoca ansiedad, distracción y preocupación, la cual se manifiesta en un rendimiento menor en nuestro trabajo y vida personal. Así mismo, debemos aprender a invertir el dinero y practicar el hábito del ahorro empezando por un seguro.

¿Cuáles son los seguros que se podrían llamar «necesarios», cuáles «importantes» y cuáles «recomendables»?

Yo podría en primer lugar como los indispensables a Seguro de Gastos Médicos y Seguro de coche, por qué que nos ayudan a prevenir y mantener nuestras finanzas sanas, ya que son los que pueden desbalancear nuestra economía al ser gastos muy fuertes, si no contáramos con alguno de ellos, podríamos perder hasta nuestro patrimonio.

Realmente se trata de una inversión que evita gastar dinero de más.

¿Cuál es el mejor proceso para elegir un seguro?

Compara coberturas. Cuando recibas una cotización, no te quedes con ella, evalúa cada una de las coberturas activas. Exclusiones, deducibles y sumas aseguradas. Las exclusiones son los conceptos o riesgos no cubiertos en un contrato de aseguramiento Accesibilidad y conveniencia. La tecnología está para usarse, por lo que hoy en día los mejores seguros se encuentran al alcance de un click y se cotizan y contratan vía Internet, los cuales te brindan acompañamiento de principio a fin, haciendo la experiencia de usuario fácil y amigable.

¿Cuáles son los puntos importantes a considerar al momento de buscar seguro?

Lo principal antes de buscar un seguro es evaluar tu situación actual para saber cuáles son tus necesidades y posibilidades, todo esto te ayudará a definir y enfocar mejor tu búsqueda.

Revisa las diferentes coberturas a las que puedes acceder. No firmes nada hasta no asegurarte de haber entendido todas las características de tu póliza, investiga los términos o pregunta todas tus dudas a un asesor. Se trata de una decisión importante.

No todo se trata del costo, aunque sí resulta muy importante para tomar una decisión, pues es una cantidad que será constante, revisa a fondo los beneficios y la cobertura: no el más caro será el más completo o indicado para ti, o el más barato será el que menos aporte un beneficio a tu familia. Haz una balanza entre los costos, cobertura y tus expectativas. Además de conocer la información, un cotizador de seguros te ayudará en esta tarea, como el cotizador Médico Seguro, con el que cuenta inter.mx, que te ayuda a elegir la mejor opción, adecuada a tus necesidades.

Cuéntanos de inter.mx y cómo funciona.

INTERprotección el broker de seguros más grande de México y Latinoamérica, le quita lo complicado a los seguros a través de su plataforma inter.mx con un lenguaje más amigable, sin letras chiquitas, sin trámites burocráticos y sin horas y horas de espera.

inter.mx es una plataforma donde contratar un seguro es sencillo y no mayor a 5 minutos, gracias a una navegación diseñada para garantizar una experiencia fácil. La página incluye también la posibilidad de comparar los precios como Médico Seguro, el nuevo cotizador en línea de Gastos Médicos que ayuda a que los usuarios elijan la mejor opción acorde a sus necesidades. Ofrece una experiencia personalizada ya que brinda asesoría y acompañamiento en todo el proceso, desde la búsqueda de opciones hasta la contratación del servicio, cotizando y comparando con las mejores aseguradoras del país, lo que permite evaluar una diversidad de opciones adaptadas para cada persona, todo esto al alcance de un click.

Nuestras redes sociales son:

Página: inter.mx

YouTube: inter.mx

Facebook: www.facebook.com/intermx

Instagram: @intermx