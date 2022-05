Tiktok se ha convertido en un gran «influener» en tendencias, inicialmente de baile pero no es la única ni la más actual. Las tendencias de moda y belleza también están presentes y he recopilado unas cuantas que predominan dentro de la plataforma. He aquí pues, ¡las predicciones de belleza en Tiktok para lo que nos falta de año!, ¿acertarán en alguna de ellas?

Cejas naturales

El delineado de cejas súper perfectas y muy de las Kardashians quedará atrás. Las cejas peinadas o con poca sombra, es lo de hoy y su visibilidad es innegable. Incluso se pueden encontrar productos para ellas, como una especie de jabón transparente para mantenerlas en su lugar.

Marcas de belleza sutiles

Las pecas o lunares fake tendrán su pequeño protagónico. Las pecas ya son un must para muchas en su maquillaje del día a día, pero en este caso hablamos de una peca o lunar en lugares clave: cerca de la boca, a un lado de un ojo… Un pequeño punto, sutil y elegante.

Blush en crema

El rubor generalmente viene en polvo pero ¿has probado su versión cremosa? Esta promete ser más duradera y se ha esparcido enormemente en los tutoriales de maquillaje del Tiktok, prometiendo ser el producto estrella del año.

Glossy Lips

El lip gloss ha sido tendencia en los últimos años y lo seguirá siendo para este 2022. Lo bueno es que tendrás para escoger, ya que los “brillitos” de labios en realidad se dividen en diversas categorías como lip gloss, lip laquer y lip oil, siendo este último el más popular.

Labios difuminados

El tinte para labios será una tendencia innegable y ¿qué mejor manera de usarlo que con un difuminado sutil que luce divino? El labial difuminado es otra tendencia pasada que seguirá imperante porque aún no cansa. De hecho, hemos visto que los labiales de Zara Beauty dejan este acabado sin necesidad de hacer más que pintarlos.

¿Cuál de estas predicciones de belleza en tiktok probarás primero?