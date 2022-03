De seguro que todas tenemos en casa la clásica colcha patchwork hecha por la abuela o los scrunchies de los 90 que te regalaba ese familiar amante de la costura hecha con sobrantes. Una opción ecológica, divertida y para todas que volvió y está siendo el último grito de la moda. ¿Te atreverías a utilizar alguna prenda de retazos?

¡Camisas ondulantes!

La principal característica de este estilo es que las costuras se hacen notar ¡y mucho! ya sea en colores similares al de las piezas o en otros más vibrantes que lo complementen. Otra característica, principalmente en las camisas, es que las telas pueden o no ser de texturas distintas y combinan perfectamente.

Los retazos de tela pueden seguir un patrón que acentúe el cuerpo femenino o crear un estilo completamente loco, en donde sobresalgan parches de manera intencional. Las costuras con ondulaciones que parece un defecto es un must en esta clase de prenda, que le da un toque divertido y para nada aburrido.

Otra manera de llevar las ondulaciones es con un ribeteado acanalado en el cuello, manga y final de dicha prenda. Las costuras pueden ser rectas u onduladas con esta técnica.

¡Bolso de retazos!

Los bolsos patchwork no son algo nuevo, pero no por ello dejan de ser interesantes. Las diferentes texturas y colores, pueden hacer de este tu accesorio llamativo favorito. Son muy sencillos de hacer y si te gustan las manualidades, puedes reutilizar pequeños retazos de tela o alguna prenda que ya no utilices para sumarte a la tendencia.

¡Pantalones que están de pelos!

La característica más llamativa de esta prenda de retazos es la de esos pelitos de tela que sobresalen. Los pantalones en tela de jean, usualmente tienen esta peculiaridad y la manera de colocar los retazos generalmente tiene un regla: Los parches deben ser cuadrados o rectangulares.

Lo mejor de esto es que puedes tener diversos colores en un mismo pantalón y es perfecto para las más atrevidas de la moda.

¡Matching sets para miles de combinaciones!

Un 2×1 es optar por algún matching set. Siempre podrás combinar las prendas con otras distintas para crear diversos outfits.

¡El crochet se suma a la tendencia!

Aunque las prendas de retazos a crochet tampoco son nuevas, se han popularizado un poco más gracias a esta tendencia. Ya sea en color block o simulando diversos patrones y figuras, el crochet es en definitiva un gran acierto.