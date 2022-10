Las prendas mesh son aquellas con esta tela transparentosa y no caben dudas de que son un gusto visual. Estas pueden ser además, el enfoque de muchísimos outfits, ya sean súper minimalistas o muy pero que muy maximalistas. Sea como sean, pueden ser utilizados en toda clase de situaciones y si no me crees mira estos ejemplos.

¿Día de playa? Te tengo el outfit

Bucket hat

Primero, vamos con este fantástico sombrero. Los bucket hat llegaron para quedarse y ha sido una tendencia que hoy en día es imprescindible. Además de ver los clásicos en las telas más convencionales, tenemos este modelo en mesh que resulta divino y muy atractivo, ¿no lo crees?

Jogger o cargo mesh

Ahora imagínate el bucket hat junto a este cargo mesh. ¡Es el outfit definitivo para ir a la playa! Agrégale unos lentes oscuros y tendrás un look de infarto, eso te lo puedo asegurar.

Por supuesto, los guantes

Los envidiables guantes mesh. Esta es una de las tendencias que están en la cima desde comienzos de año y aún no cansa. Los guantes son tan de época antigua y a la vez actual. Agrégale este accesorio a un LBD y tendrás otra prenda. Instantáneamente elevarás el outfit.

Medias mesh

Dicen que medias con sandalias son de mal gusto pero… ¿Qué tal medias mesh con brillos y tacones? No sé ustedes, pero puede llegar a ser un súper complemento en el outfit adecuado. ¡No vemos nada más que sus pies y ya luce divino! Seguro que con algo debe funcionar.

Mesh bag

Una bolsa de estas es tan clara y transparente como tu consciencia. Sea como sea es perfecta para ir de compras o a un recado rápido.

Gabardina

Muchas veces necesitamos una capa extra en nuestro outfit pero el clima nos hace replantearnos dicha idea. Una gabardina transparente es en definitiva la opción perfecta, tanto para aquellos días como para crear looks increíbles. ¿a que sí?

¿Qué te han parecido estas prendas mesh?