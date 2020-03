Un video tutorial ¡realista!

Me encanta, ¡Ratolina es tan fácil y chistosa! Como ella dice: «en mi rutina no habla directamente a la cámara».

Este es un maquillaje glam… ya saben, súper útil para estos momentos… 🙄Así que yo no usé pestañas postizas pero, ¡casualidad!, también utilizó la esponja de Tati que… Tati usó en uno de los tutoriales que posteamos ayer (yo la cambié por la esponja de silicón, ¿recuerdan?).

Un aspecto que podría detenerte: Marta (Ratolina) es mucho más jovencita que yo, si también es tu caso, ¡no te dejes intimidar e inténtalo!

Lo que yo utilicé

Como verán, repito algunos productos porque tampoco es que tenga tantas cosas… ¡es con lo que ya está en casa! Y eso que sí siento que tengo mucho, je.

El corrector Dermablend de Vichy, la base de Hello Happy de Benefit (una de mis favoritas), la misma cera para ceja que usé ayer, de Bibbi Brown (no tengo otra y tampoco tengo lápiz ahora). Delneador café de Mac, la paleta de sombras #Girls are heros de Todo Moda (no son los mismitos tonos, pero sí quedan similare), el dúo de corrector e iluminador en crema de Armand Dupree, brochas y una beauty blender que tengo desde hace millones de años, el blush Prodige 09 de Clarins, la mascara de pestañas 360 de Color Fun de Fuller y el bálsamo labial Chocolate de Renova. Y sí, ahora usé brochas.

Expectativa

Realidad

Nada mal, ¿eh? Solo de seguir y emular sus pasos.

Creo que nunca me hubiera hecho algo así yo sola, así que, ¡sí recomiendo este tutorial!

¿Cuáles son los otros tutoriales que probé?

