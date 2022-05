No sé si les ha pasado que se sienten «raritas» de la panza… como que hay algo que no termina de caerles mal pero tampoco se sienten al 100%. Yo he notado que si tomo probióticos esa sensación se termina y hoy quiero hablarles del tema para terminar con mitos.

Como he tomado varios tipos de Probióticos y he tenido diferentes reacciones, me saltaron muchas dudas, ya que el que estoy tomando ahora (Pearls) me ha caído increíble y me encanta la presentación. ¿Por qué? Literalmente es una perlita que se toma y listo. Cuando es en polvitos por alguna razón me cuesta trabajo tomarlos y, siendo honesta, a veces siento que no tomo nada.

Así que hoy entrevisté a la doctora. Selenia Magaña, Gerente Médico dentro de Schwabe Pharma México, Docente de maestría en el área de Salud, responsable del área clínica en Organización de Investigación clínica.

Cuéntanos, ¿qué son los probióticos?

Son microorganismos vivos (principalmente bacterias) que confieren beneficios a la salud del huésped (quien los consume), cuando se administran en cantidades adecuadas.

¿Y por qué son buenos para los seres humanos? (¡Y una vez un veterinario también los recomendó para mi perrita!)

Los efectos benéficos de los probióticos en la salud de los seres humanos se han descrito en muchos artículos científicos. Estos estudios han documentado el papel de los probióticos en la prevención de problemas de salud, incluidos los trastornos digestivos como la diarrea causada por infecciones, la diarrea asociada a antibióticos, el síndrome del intestino irritable (SII), la diarrea asociada a una bacteria en específico llamada Clostridium difficile en niños y adultos, así como otras enfermedades gastro-intestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis ulcerosa, además de todo esto, los probióticos han demostrado beneficios relacionados a trastornos alérgicos como la dermatitis atópica (eczema) y la rinitis alérgica.

Los beneficios de los probióticos se ha demostrado principalmente en las cepas probióticas de bacterias que producen ácido láctico debido pueden modular la microbiota intestino (también conocida como flora intestinal, la cual es el conjunto de microorganismos vivos o bacterias que se encuentran en nuestro intestino o tubo digestivo), mediante la inhibición del crecimiento de bacterias oportunistas (patógenas – que causen enfermedades o un desequilibrio). Se ha observado también que los probióticos pueden reducir significativamente la capacidad de invasión de los patógenos (virus, bacteria y otros), ya sea compitiendo contra ellos por “un lugar” en el intestino o incluso secretando antioxidantes. Además, los probióticos pueden desempeñar una función antimicrobiana mediante la modificación de la expresión de ciertos genes.

¿Para quiénes son recomendados?

Realmente para toda la población, a cualquier edad… Desde el nacimiento hasta el adulto mayor, tomando siempre en cuenta que en el caso de los lactantes la leche materna debe de ser exclusiva hasta los 6 meses de edad. Pero si observamos en el mercado, podemos ver que muchas fórmulas lácteas incluyen probióticos en sus componentes.

Los probióticos confieren beneficios a toda persona que los consuma, en cantidades adecuadas, este es uno de los puntos más importantes a considerar, si deseamos buscar los beneficios que nos pueden otorgar los probióticos.

¿Por qué es recomendable utilizar en esta época de calor?

Realmente se recomienda consumir los probióticos en cualquier época del año, dado a los beneficios que aportan, pero como lo puntualice anteriormente, se pueden llegar a recomendar / consumir más en estas épocas de calor, debido a que se ha demostrado que los probióticos previenen y mejoran el curso de los trastornos digestivos como la diarrea aguda, la cual llega a ser más común en este periodo del año.

¿Cómo elegir el mejor probiótico para nuestro estilo de vida/gusto/edad?

Debemos tener en cuenta muchos aspectos para la elección de un probiótico:

Iniciando si ha sido prescrito por un médico, debemos seguir su recomendación… Pero en el caso que nosotros estemos convencidos de los beneficios de los probióticos, debemos de tener en cuenta lo siguiente:

Forma farmacéutica: Actualmente en el mercado podemos encontrar diversas formas farmacéuticas como son líquidos, polvos, tabletas, cápsulas, perlas, etc… Por lo que debemos de tener en cuenta acorde a nuestro estilo de vida y edad, como queremos tomarlo, si es para un niño siempre buscar las formas líquidas o polvos que nos ayuden a proporcionarlo y que no sea de difícil consumo para ellos, de igual manera para un adulto mayor. En el caso de niños mayores, que ya puedan tragar, valorar el otorgar formas sólidas (Tabletas, cápsulas o perlas) de igual manera en el caso de los adolescentes y adultos.

Cepas probióticas: Que estén en la cantidad suficiente para garantizar que lleguen en cantidad adecuada hasta el intestino, de lo contrario no se podrían obtener los efectos beneficios. En relación cual cepa probiótica es la mejor… Realmente los laboratorios farmacéuticos han elegido las cepas probióticas que cuentan con mayor soporte científico y que han demostrado mayores beneficios, entre ellos encontramos a los lactobacilos y bifidobacterias… De los más estudiados y conocidos son Lactobacillus Acidophilus y el Bifidobacterium Longum.

¿Por cuánto tiempo debe de tomarse un probiótico?

En primer lugar, si el probiótico ha sido recomendado o prescrito por un médico, debe de tomarse por el tiempo que el médico nos lo indique.

En el caso que hayamos decidido incorporar un probiótico a nuestra dieta o estilo de vida, debemos de tener en cuenta consumirlos por al menos 1 mes y dependiendo de la razón por la cual lo hayamos iniciado a consumir, puede ser hasta 3 meses a un año.

Datos de la Dra.

Nombre completo: Selenia Magaña Rodríguez

Especialidad: Medicina Farmacéutica

Años de experiencia: 20 años

Puesto en Schwabe Pharma México: Gerente Médico

