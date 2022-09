Rachel Green es la fashion icon de Friends, una serie muy popular desde el momento de su lanzamiento hasta nuestros días. A pesar de ser un personaje icónico debido a sus fabulosos looks, no estamos hablando de súper outfits con alta costura ni mucho menos una diva de la altura de Chanel en Scream Queens. Es una personalidad mucho más relajada.

En lo anterior se encuentra la mayor parte del carisma de Rachel y la inmortalidad del personaje. Primero inspiró a todo la generación de su época al lucir lo último de la moda de los 90’s y 2000’s. Actualmente sigue como referente por considerarse un ícono de la época Y2K.

¿Qué le hace ser tan popular?

Sus looks, como dije antes no son alta costura, sino que están creados a partir de prendas básicas. Esto hace que sea muy sencillo recrearlo, con un LBD, unas botas y unas medias largas, tendrás un perfecto outfit digno de Rachel. ¡Cómo olvidar, por supuesto los overoles y faldas con estampados de cuadros! Todo un clásico dentro de su guardarropa.

No busca ser amada, simplemente ser ella

Rachel Green no se esfuerza en ser amada por cómo luce, es casi como si despertara y escogiera lo primero que se le atraviesa por la vista. Como si crear looks que han trascendido por tanto tiempo no le costara ni una neurona del cerebro.

¡Tan solo imaginen lucir tan bien y hacerlo con tanta modestia! Es toda una artista y ni siquiera se percata de ello. Esta modestia, este estilo relajado y este enfoque de It Girl tan distinto, es lo que se ha ganado a tanto público.

El cabello de Rachel también es importante, incluso lo convirtió en una tendencia de corte ¡con su mismo nombre! para ese año. Jennifer Aniston, en definitiva, no pudo haberlo hecho mejor.