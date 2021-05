Nos lo han anunciado mucho, Jennifer Aniston lo contó en su Insta, luego lo hizo Cortney y la internet se volvió loca. Lo hizo el 20 de febrero de 2020 y llegará con más de un año de retraso…

Las especulaciones volaron porque, la verdad, todo mundo quería(mos) que la historia continuara.

Nos morimos de ganas de saber si Rachel y Ross siguen juntos y si en algún momento se fueron a París, queremos conocer a Emma adulta y a los gemelos de Chandler y Monica. ¿Sigue ligando Joey con esa apariencia ya de «don»? Y, claro, si Phoebe en algún punto logró tener esa vida «común y corriente» con la que sí soñaba.

Pero no será así. Ya nos lo revelaron. Serán los actores a los que veremos y no a los personajes (al parecer, en la mayoría del programa) y habrá invitados de lujo, unos que estuvieron en el show y otros… que no tenemos idea de por qué estarán.

El conductor del programa, al parecer, es James Corden y dicen que la gente no está contenta. No entiendo por qué.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer regresaron al escenario de sonido original de la icónica comedia, Stage 24, en el lote de Warner Bros y sí, estamos listas.

El perfil de Friends nos han anunciado las noticias y nos dan exclusivas y sí, sé perfectamente que a muchas personas no les gusta y ODIAN a los personajes, pero…

¿Por qué a tantos nos gusta Friends?

El primer episodio salió al aire el 22 de septiembre de 1994 y el último el 6 de septiembre de 2004. Yo recuerdo perfecto dónde estaba cuando vi el final y sí, lo vi cuando se transmitió en México (no en repeticiones). No fui feliz porque sentía que si bien sí le hacía justicia a esa serie que tanto me gustaba, esa última escena no me hizo llorar y era, genuinamente, lo que esperaba. Ja. Fue correcta pero no conmovedora y, claro, no tenía que serlo.

A muchas personas no sé si «nos marcó» (es demasiado contundente y profundo el término) pero sí ha dado referencias culturales y hasta pautas de moda, belleza y comportamiento.

8 razones por las que la amamos…

Es una serie que habló de manera divertida de cosas que vivimos muchas y muchos en los 20s y 30s y siento que ha envejecido muy bien (a diferencia de muchas otras). Los personajes fueron entrañables y los guionistas unos genios, pues a diferencia de muchas otras, casi todos los episodios tenían algo fantástico. Los personajes fueron congruentes con sus personalidades por 10 años. La química entre el elenco era innegable y dicen que sí se volvieron mejores amigos. De hecho, pocos castings se han unido para exigir salarios parejos -sin que nadie brillara solo- y altísimos. Los personajes aspiracionales eran bastante comunes y corrientes, nadie era extraordinariamente guapa o guapo -aunque habrá quien difiera sobre dos de las actrices-, y si bien estaban caricaturizadas, muchas personalidades estaban correctamente retratadas en la serie. Es decir: nos identificábamos con sus neurosis, carencias y sueños. Los chistes se han vuelto referencia para una generación: ya no tenemos que explicar qué significa que «¡Joe no comparte comida!», o que «¡Estábamos en un break!» El que no tengamos que explicar nos une como generación (aunque, claro, siempre alguien que no ha visto la serie y de hecho, se siente orgullosa/o de ello…). No importa en qué parte del mundo vivas: conoces esas referencias. Tuvieron invitados especiales de renombre, ¡muuuucho renombre! Si bien los «regulares» quizá no eran tan de moda en esos momentos -pero lo habían sido antes y algunos lo fueron después-, la lista de invitados de un solo episodio incluye a Reese Whitherspoon, Alec Baldwin, Isabella Rossellini, Jeff Goldblum, Winona Ryder, Ben Stiller, Anna Faris, Sean Penn, Gary Oldman, Julia Roberts, Susan Sarandon, Bruce Willis y, por supuesto, Brad Pitt (que odiaba a Rachel, quien era su esposa en el momento, lo que lo hizo aún más memorable), entre muchas otras y otros. Su influencia en la moda ha sido innegable, de hecho, el corte de Rachel fue súper pedido en la época. Y basta con buscar moda Rachel Green y verás todo lo que encuentras en Google.

El corte de Rachel.

¿Por qué se le puse «The one…» al título?

Algo también que estableció la serie fue justo los títulos de cada episodio. Si nos fijamos, en todas las series estadounidenses cada episodio tiene un título y generalmente son diferentes. Pero en Friends todos empezaban igual: «The one….», literalmente la traducción es «El que…».

Entonces «The one with the blackout» en español es «El del apagón.» Nada complicado, sin embargo fue icónico.

Ahora, en el video del teaser o adelanto (abajo está) vemos que leen «The one where everyone finds out», ¡o sea cuando todos se enteran que Monica y Chandler son pareja!

Ahora ya entenderás las referencias 😉

¿Cuándo llega a las pantallas?

El 27 de mayo los fans que tengamos HBO Max (o un amigo que lo tenga) vamos a ver con un kleenex a lado. ¡Muero por verla!

