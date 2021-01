Con la intención de respetarte, amarte y darle el cuidado necesario a tu salud mental te proponemos un reto sencillo: «30 días de autocuidado.» ¿Te apuntas?

Nuestra salud mental, el equilibrio emocional y la paz interior son la pieza fundamental para adoptar un estilo de vida saludable. ¿Sabes por qué?

Empecemos con la frase «si no lo crees, no lo creas.» Así trabaja nuestra mente y da respuestas directas a nuestro cuerpo y a nuestra vida. No basta solamente en comer sano, cuando nuestra salud mental está al borde del precipicio.

Para poder tener nuestro cuerpo y mente en equilibrio (positivo) vamos hacer un reto que sin duda, vale la pena culminarlo. En 30 días, podrás darle vida a tu mente y recíprocamente, tu mente te permitirá vivir en paz.

Empecemos…

¡Reto emocional!: 30 días de autocuidado

¿En qué consiste? Es sencillo, vas cuidar un aspecto emocional y mental por día (uno a la vez) y harás que tu cuerpo se amolde a tus ordenes mentales para que ambos actúen en equilibrio y al final del camino, puedas disfrutar de la vida.

¿Quién lo puede hacer? No hay edades, ni sexo limitado. Este reto es apto para cualquier persona pero si sufres de: depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, compulsividad, trastornos del sueño, etc… toma este reto en serio y quiérete mucho más en los siguientes 30 días.

#Día 1: duerme

#Día 2: desconéctate

#Día 3: ejercítate

#Día 4: estírate

#Día 5: respira

#Día 6: descansa

#Día 7: medita

#Día 8: lee

#Día 9: escucha música

#Día 10: escribe

¿Te vas sintiendo bien, verdad? esa es la idea, que poco a poco consigas la paz y la estabilidad que tu mente debe recuperar. Pero todo lo que empiezas, debe terminarlo… continuemos…

Día 11: baila

#Día 12: ríe

#Día 13: come algo que te encante

#Día 14: canta

#Día 15: cocina

#Día 16: mira la naturaleza

#Día 17: camina

#Día 18: disfruta del silencio

#Día 19: toma sol

#Día 20: bebe suficiente agua

Ya tienes mas de la mitad del camino ganado, no te rindas… ¡sigamos y terminemos este maravilloso reto…

Día 21: duerme

#Día 22: desconecta

#Día 23: ejercítate

#Día 24: estírate

#Día 25: respira

#Día 26: descansa

#Día 27: medita

#Día 28: lee

#Día 29: escucha música

#Día 30: escribe

♥¡RETO LOGRADO!♥

Hs aprendido en todo esta experiencia que tu estabilidad mental es la clave de una buena vida. Continúa cuidando tus emociones y verás cómo tu vida da un giro increíble.