Tal como Camila Cabello estamos las que contamos con cabello liso natural, pero deseamos con todo nuestro ser tenerlo rizado. Y tal como Camila ¡existe una solución! Y esa es el rizado permanente, una técnica fabulosa para enchinar tu melena.

¿En qué consiste?

Como todo procedimiento, se trata de aplicar un par de químicos en el cabello para obtener este resultado. Consiste en aplicar un primer producto para abrir la cutícula, darle forma y sellar con otro producto para que tome dicha forma. Este procedimiento es permanente pero la diferencia se va notando cada 4 meses, que es cuando tu pelo natural comienza a verse más.

¿Existen riesgos?

Como todo, existen sus riesgos. Primero no es para todo tipo de cabello, debe estar lo más saludable posible y no ser de pelo delgado. Este tratamiento deja el cuero cabelludo sensible además de contar con una melena mucho más reseca.

¿Cuál es su cuidado?

Cualquier rutina de cuidado para curlys le siente bien. Para comenzar, lo mejor es optar por los productos para procedimientos químicos agresivos como este. Estos le darán la protección necesaria a tu melena para que pueda lucir increíble con poco. Lo siguiente será un buen acondicionador y por supuesto una crema para peinar hidratante de calidad.

¿Ya conocías el rizado permanente?