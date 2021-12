Durante la temporada de vacaciones y celebraciones suelen ocurrir algunas indulgencias típicas como ver televisión y películas sin parar, comer postres en exceso o decorar hasta el último rincón de casa, por ello, Diageo lanza la campaña “¿Sabes cuándo parar?”, la cual fue diseñada para que las personas reflexionen sobre los excesos, así como promover la moderación y el consumo responsable. Te la compartimos 🙂

Saber parar, saber hasta dónde consumir

Diageo, empresa de bebidas con alcohol dueña de marcas como Tequila Don Julio, Johnnie Walker, Buchanan’s y Smirnoff, presenta en México su nueva campaña global de consumo responsable de alcohol.

Bajo el nombre de “¿Sabes cuándo parar?” la campaña fue diseñada para que las personas reflexionen sobre los excesos que suelen ocurrir en esta temporada de vacaciones y celebraciones a través de una serie de imágenes y animaciones digitales.

Las ilustraciones de la campaña fueron realizadas por Cari Vander Yacht, galardonada ilustradora cuyo trabajo ha aparecido en diferentes publicaciones, como el New York Times y The New Yorker, quien comentó:

“quería capturar visualmente la naturaleza maníaca del ‘exceso de algo bueno’, que es fundamental para transmitir la idea de moderación. Me gustan las historias del absurdo humano, por lo que intenté capturarlo de una manera festiva y exagerada”. Cari Vander Yatch

Mira la campaña ¿Sabes cuándo parar?

Adicional a las ilustraciones y para brindar información adicional a las personas, la campaña invita a “marcar la diferencia” y visitar el sitio web de DrinkIQ, en el cual se encuentran artículos, capacitaciones, recursos útiles y consejos prácticos sobre el consumo responsable disponibles en 16 idiomas y en 35 países, incluido México.

El sitio también incluye un cuestionario para descubrir qué tanto saben las personas sobre los efectos del alcohol en el cuerpo y derribar algunos mitos comunes. El test consta de diez preguntas y se encuentra disponible aquí.

El dato

¿Sabías que de acuerdo con la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. el 100 por ciento de los accidentes relacionados con alcohol y volante son prevenibles? De acuerdo con el INEGI en 2019 se registraron a nivel federal 362,586 accidentes de tránsito, de los cuales el 4.9 por ciento estaban relacionados con personas con aliento alcohólico.

Felices fiestas y felices vacaciones, pero sobre todo: ¡consumo responsable para que sean felices- felices!

Con información proporcionada por Jessica Martínez de BCW Global

Editado por Tania Lara para kena.com

