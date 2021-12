El termino s pectatoring lo instauraron el ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson hace ya varias décadas, y se refiere a experimentar el sexo desde una perspectiva de tercera persona, es decir asumir un rol de espectador y no el de protagonista.

La causa del spectatoring

2- Influenciado por las malas experiencias: Todo lo que nos pasa nos afecta de algún modo, sobre todo si hemos vivido alguna experiencia que, sea por el motivo que sea, ha sido traumática.

Como bien sabemos, el trauma puede ir desde un comentario despectivo hasta a una experiencia sexual como una violación, pasando por cualquier tipo de humillación (cuando te discriminan por no tener un cuerpo normativo, por tener la regla, por el tamaño de tu pene, etc.). Por este motivo, estas experiencias traumáticas pueden ser una fuente de pensamientos a la hora de tener sexo, se hayan gestionado emocionalmente o no.