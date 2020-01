¡¡Esta temporada de premios me tiene fascinada!! Amo a ver a tantas mujeres talentosas, luciendo guapísimas en la alfombra roja. Esta vez la reseña es sobre los SAG (Screen Actors Guild) Awards, donde después de un ratote encontré a mis favoritas (mi lista original era de 25).

Sigue leyendo para checar a detalle los looks de Sophie Turner, Charlize Theron, Michelle Williams, Scarlett Johansson, Lili Reinhart, Margot Robbie, Margaret Qualley, Camila Mendes, Jennifer Lopez, ¡¡y la cereza del pastel!!, Winona Rider.

SOPHIE TURNER

¡¡Hablemos de pestañas!! El look de Sophie fue creado por la maquillista Georgie Eisdell y el estilista Christian Wood, quienes optaron por un smokey eye en rosa pálido y un secado voluminoso para la ocasión.

¿Lo que más me gustó? Las pestañas postizas –aplicadas una por una– en la parte inferior. Le da al ojo un look completamente diferente, que claramente he visto antes en las pasarelas, pero nunca en la red carpet.

CHARLIZE THERON

¿Qué hacer cuando tengas un súper evento de altísima gala ¡¡¡y no te dé tiempo de ir al salón de belleza a retocarte la raíz del pelo!!!? Tip cortesía de Charlize: USA UN COLLAR DE PERLAS DE TIFFANY PARA DISTRAER LA ATENCIÓN.

¡¡Es real!! Fue la propia actriz quien confesó a las cámaras de People que no había tenido tiempo de retocarse la raíz, a lo que su amigo y hair-stylist Adir Abergel respondió: “¿Por qué no ponemos un collar Tiffany por ahí?”. Y pues sí, ¿POR QUÉ NO? #improvisandoAndoConJoyitasTiffany

MICHELLE WILLIAMS

Pelo lacio con la raya de lado y un accesorio clave que no compite con aretes ni collares. Para los SAG Awards, la actriz eligió un look clásico e infalible: labios rojos ultra-poderosos y un delineado con alas súper glamoroso. Mi recomendación: prueba los labiales de la marca Dulce Vega, recién los conocí y están MUY cañones. En cuanto a delineadores, te sugiero el de pincel de Bare Minerals, ¡¡es un sueño!!

SCARLETT JOHANSSON

El recogido más cool de la noche fue sin duda el de Scarlett Johansson; se veía elegante y sexy a la vez. El look, cuya estrella fue su tatuaje de la espalda, lo complementó con un delineado intenso con un toque de luz en el lagrimal. El lipstick fue en un tono rojo coral, súper en tendencia. NARS tiene unos divinos.

LILI REINHART

Inspirado en el ballet, el recogido pulidísimo de la actriz de Riverdale fue de los más románticos de la noche. El creador: el hairstylist Renato Campora, quien hizo una trenza para cubrir la liga. ¿Lo mejor del asunto? ¡¡Los productos que usó!! 100% del súper (mega accesibles): el mousse y el spray fijador de Dove.

MARGOT ROBBIE

¿Quieres recrear el make-up de Margot en los SAG Awards? ¡¡¡Toma nota!!! Su maquillista, la famosísima Pati Dubroff, reveló todos los detalles: 1) La piel es clave, así que vale la pena invertir en buenos productos, comer sano, tomar agua y dormir bien; 2) Aplica primer antes de aplicar la base y los polvos; 3) Mezcla diferentes lipsticks para crear un efecto ombré en los labios; 4) No utilices tanta mascara de pestañas para mantener el look relajado. FYI: todo lo que usó la actriz esta noche es Chanel (el vestido, los collares, el maquillaje, ¡¡todo!!).

MARGARET QUALLEY

Otra ‘enchanelada’ de pies a cabeza fue la actriz, bailarina y modelo de 25 años, quien lució un traje sastre de la colección Pre-Fall 2020, elegido por sus stylists Jill Lincoln y Jordan Johnson. Su coleta relajada con la raya de lado me encantó por sencilla y a la vez clásica. El delineador, el rubor y el labial, simplemente perfectos. Todo de Chanel (again).

CAMILA MENDES

Para lograr el look perfecto t-o-d-o el procedimiento es importante. Quizá por eso hasta mi bandeja de entrada fue a parar un correo de parte de las secadoras Dyson Supersonic ($11,000 pesos aprox en El Palacio de Hierro), donde especifican el paso a paso para recrear el peinado de Camila, creado para la ocasión por el top hair stylist Matthew Collins. La clave: alaciar mantiendo el volumen, hacer la raya de lado y utilizar productos de estilizado para aplacar los pelitos voladores.

En cuanto al maquillaje, todo en la carita de Camila es Armani Beauty. La mano detrás: la maquillista Mai Quynh, en cuyo instagram encuentras la descripción exacta de los productos que utilizó. Ejemplo: lipstick Rouge D’Armani Matte en 102 y el Lip Maestro Liquid Lip Color en 525.

JENNIFER LOPEZ

Su equipo: el peinador Chris Appleton y el maquillador Scott Barnes, quien no ha desaprovechado un solo segundo para promocionar las paletas de Scott Barnes Cosmetics que utilizó en J.Lo para los SAG Awards (nadie está juzgando, ¡yo haría lo mismo!). Mi favorita: la Glowy & Showy Highlighter Palette, con una textura elegante, pigmentos de primera y fácil de difuminar. Tonos usados: Easy Glowing, Candlelight y Bronze-A-Rella. ¿Quién quiere una? 🙋

LAST BUT NOT LEAST,

WINONA RIDER

Su personaje en Bettlejuice estaría muy orgullosa de ella, pues todo su look gritaba “nostalgia”. Para los SAG Awards, la actriz de Stranger Things eligió una coleta súper relajada y un delineado intenso. No es igual al make-up que usaba hace 32 años, pero podríamos decir que es la versión madura de aquella Lydia Deetz, góticamente icónica que tanto extrañamos (pedrada para Tim Burton, jeje).