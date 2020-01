Ya falta poco para la entrega de los Premios Oscar 2020, la edición número 92ª de estos galardones se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Pero mientras esperamos la anhelada noche, podemos ir repasando ciertas curiosidades que envuelven la afamada estatuilla dorada.

via GIPHY

¿Por qué Oscar?

De seguro la pregunta que más de uno se hace es: ¿por qué se llama Oscar? ¿De dónde salió ese nombre? Bueno, al principio esta imagen no tenía ninguna denominación concreta, es decir, no se le había dado un nombre como tal, de hecho, la gente del gremio se refería a esta como «la estatuilla de la Academia», «el trofeo dorado» o «la estatuilla al mérito».

Todo se lo debemos a una bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, quien, sin darse cuenta, decidió el nombre que pasaría a la historia. Herrick, al ver la estatuilla, afirmó que este le recordaba a la imagen de su tío Óscar. Poco a poco, el nombre fue calando entre los miembros de la Academia hasta que al final todos se referían a la estatua con ese nombre. En 1939 la academia oficializó el nombre. ¡Increíble!

¿Qué representa la estatuilla?

La figura dorada está conformada por un caballero desnudo con una espada sobre un rollo de película, que representa los cinco puntos de la Academia: Actores, Directores, Productores, Técnicos y Escritores. Mide aproximadamente 34 centímetros y pesa alrededor de 4 kilogramos (24 quilates de oro).

¿Primera gala?

Aunque se celebró en 1929, se premiaron a las mejores producciones desde agosto 1927 hasta julio de 1928. El evento tuvo lugar un 16 de mayo durante una cena de gala en el Hotel Roosevelt, de California. A la ceremonia de presentación asistieron un total de 270 personas. A diferencia de las siguientes ceremonias, los ganadores se anunciaron con tres meses de antelación, por lo que faltó el característico suspense que envuelve a las actuales.

¿Quién se llevó la primera estatuilla?

Y el Oscar fue para…… ¡Emil Jannings! Quien ganó como mejor actor por The Last Command (La última orden) y The Way of All Flesh (El destino de la carne). En esta premiación hay cierta polémica debido a que los votos indicaban que debía ganar Rin tin tin, pero la Academia no le pareció prudente darle la primera estatuilla a un personaje tan poco serio como un perro.

¿Quién es Luise Rainer?

Pasó a la historia de los Oscar por convertirse en la primera mujer en obtener la estatuilla dos veces consecutivas, en la década de los años 30. Las producciones con las que obtuvo estos reconocimientos fueron “El gran Ziegfeld”, de 1936, y “La buena tierra”, 1937.

¿Películas más premiadas?

Hay películas que simplemente rompen récords como las más premiadas en la historia de los Oscar: «Ben-Hur», «Titanic» y «El señor de los anillos, el retorno del rey» son las grandes triunfadoras de todos los tiempos con con 11 estatuillas doradas cada una.

¿La ciencia ficción presente en los Oscar?

Sí, aunque no lo creas, las películas «La naranja mecánica» (1971), «La guerra de las galaxias: Una nueva esperanza» (1977), «E.T., el extraterrestre» (1982), «Avatar» (2009), «Distrito 9» (2009), «Origen» (2010), «Her» (2013), «Gravity» (2013), «The Martian» (2015) y «Arrival» (2016) son las únicas películas de ciencia ficción que han sido nominadas al Óscar.

¿Persona que más veces perdió el Oscar?

Estar nominados es un gran honor, pero cuando te nominan muchas veces y no logras el triunfo es un problema ¿Te imaginas eso? Bueno, ese es el caso de Kevin O’Connell que desde el 1983 había sido nominado 20 veces por su trabajo como mezclador de sonidos, hasta que llegó su oportunidad de ganar el Oscar en 2016 por «Hacksaw Ridge».

¿Se ha suspendido la premiación?

La ceremonia ha sido pospuesta en tres ocasiones. En 1938, por inundaciones en Los Ángeles, se retrasó durante una semana. En 1968, por dos días, como señal de respeto por el asesinato de Martin Luther King. Y en 1981 se suspendió por 24 horas por el atentado contra Ronald Reagan.

¿Mexicanos ganadores?

Durante los últimos años hay tres nombres que han estado en boca de todos, los de los tres amigos: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, los tres son ganadores (y en más de una ocasión) de la presea como Mejor Director. De hecho, desde el 2013 los ganadores han tenido acento mexicano, a excepción del 2016 cuando ganó Damien Chazelle por «La La Land». Tanto Alejandro como Alfonso se han llevado el premio por sus últimos dos trabajos.

Pero, ¿sabes que los mexicanos también triunfan en cinefotografía? Este año Rodrigo Prieto está nominado por su trabajo en El irlandés (de Martin Scorsese), pero no es la primera vez, estuvo también nominado por Brokeback Mountain. Guillermo Navarro fue el primero que se ganó el premio en esta categoría (2006, por «El Laberinto del Fauno») y, otra curiosidad: en 2019 Alfonso Cuarón se llevó su estatua en este rubro (por «Roma»); ah, y no hay que dejar de decir que esta cinta se llevó el premio como mejor película extranjera ese mismo año.

El rey de los Oscar es Emmanuel Lubezki, quien se llevó la estatuilla dorada por su fotografía en «Gravity», «Birdman» y «El renacido».

Existen otros mexicanos que también han sido nominados (y mexicanas también, claro), pero la única ganadora en mejor maquillaje es Beatriz de Alba por «Frida».

Estas son algunas curiosidades de los premios Oscar, ahora solo queda esperar la noche de este año para conocer los ganadores.

LEER MÁS SOBRE: Los mejores peinados de la alfombra roja (y cómo lograrlos)