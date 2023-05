Cuando pensamos en San Miguel de Allende nos viene a la cabeza los callejones, las fotos súper boho chic, calles empedradas, puertas de madera, paredes de colores… extranjeros viviendo un retiro de ensueño y mexicanos queriendo una probadita de ese paraíso sin mar mexicano.

Entre todo eso, existen muchos servicios para los turistas pero al fin y al cabo, siendo una ciudad pequeñita, a veces nos preguntamos cuáles y dónde al momento de elegir opciones para comer, beber, hospedarnos y tener los servicios de SPA (desde pintarte las uñas hasta un facial o un masaje). Aquí es donde muchas veces nos perdemos porque no sabemos si en un hotel encontraremos esto o… ¿dónde buscar?

Pues en Kena hicimos la tarea y encontramos un lugar que nos encantó en este lugar de Guanajuato.

Se llama Salone B y está en medio de la ciudad. En la planta baja cuenta con un salón de belleza como los conocemos: tintes, uñas, pedicure, manicure, cortes, maquillaje para eventos, etc. Es un espacio petfriendly lleno de sonrisas y buenos tratos, así que esa parte está cubierta totalmente.

Al subir unas escaleras nos encontramos con la parte del Spa. Ahí los servicios son diversos.

Como podemos ver en el video, son especialistas en masajes terapeúticos para ayudar al sistema nervioso, digestivo y muscular.

El circuito húmedo de Salone B

Este circuito seguramente ya lo conoces: pasas a un sauna, luego al vapor, luego a la regadera de agua fría…

Acá hay diferencias notables, ya que el punto final es en un jacuzzi al aire libre. Terminas tu jornada de terapias húmedas en este espacio, con una copita de vino y una vista a los árboles de la ciudad.

Es como si estuvieras en la playa en medio de la ciudad, una delicia. Eso sí, el agua sigue siendo fría y en este lugar también puedes recibir terapia.

Otro diferenciador que yo noté fue la calidad de los terapeutas. No sé si les ha pasado, pero van a tomar un masaje y salen… pues aceitaditas y todo, pero no sienten un alivio o una relajación profunda.

En Salone B tuve una GRAN experiencia de masaje, justo al salir del jacuzzi tuvimos uno que incluía exfoliación corporal, mascarilla y masaje. Una delicia.

Yo tuve el masaje con Luis Martín Rodríguez (que ven en el video) y él no solo está actualizado en las últimas técnicas de masaje sino que también imparte cursos internacionales. Se los recomiendo mucho. Los circuitos húmedos, como se les llama a estas experiencias donde hay agua, humedad y cambios de temperatura, pueden ser experiencias bastante buenas para la salud y tan placenteras como el espacio que las brinda. Y Salone B me dejó con ganas de más, lástima que no viva en San Miguel.

Dirección:

Aurora #57, San Miguel de Allende.