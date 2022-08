Sandman, Morfeo, Oneiros rey de los sueños… Una personalidad que ha tenido tantos nombres como rostros y ahora salta directamente desde el comic de Neil Gaiman hasta la gran pantalla de Netflix, convirtiéndose en todo un éxito. Si no te suena el nombre del autor, tal vez te sonará como el escritor de Coraline o American Gods, series y libros muy aclamados por el público. El Sandman de Neil Gaiman es la nueva sensación de Netflix.

Sandman

Para quienes no la han visto, déjenme darles una pequeña intro. El rey de los sueños es prisionero por casi un siglo de un mortal que lo invoca. Pasado un tiempo escapa y se encuentra en la búsqueda de los 3 objetos de poder que le fueron arrebatados. Todo esto con el fin de restaurar su reino, la ensoñación.

Alerta de spoilers

En primera plana, quizás no te suene como algo tan interesante, pero eso no es todo. No se podría resumir en tan pocas palabras, tantos elementos encontrados en esta serie. A lo largo del camino, nos topamos con personalidades tan variadas como una descendiente del mismísimo Constantine. Esta es representada con Jenna Coleman, quien muchos la recordarán como la Clara Oswald del Doctor Who.

Podemos ver otras apariciones como Lucifer en persona, representado por una mujer y hasta Caliope, la musa que se dice, inspiró al mismísimo Homero. Cada episodio te llena de expectativas que puedo decir, en mi caso, las cumplió a la perfección. La ambientación es tan fantástica como divina, como solo Neil Gaiman podría hacerla.

Segunda temporada

Existen diversos rumores acerca de que, a pesar del éxito que ha tenido, Netflix no se siente tan inspirado en realizar una segunda temporada. ¿La razón? Es una producción increíblemente cara y a la plataforma de streaming más conocida, le parece que no vale tanto la pena. Por suerte, Neil Gaiman ya ha comentado que si esta no renueva la secuela, continuará el proyecto con alguna otra plataforma del mercado.

Podemos estar tranquilos de que su continuación, la pelea épica entre el infierno y el reino de los sueños, en algún punto se hará… realidad.