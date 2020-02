Botellas de agua, comida en unicel para microondas… Uber y Didi eats, Sin delantal,»Me lo da para llevar», etc., Ahora es muy fácil llevar la comida a tu casa, ¡puedes tenerlo todo en casa! Pero… ¿en qué se empaca todo esto? Nunca es tarde para trabajar en pro al ambiente y poner nuestro granito de arena para garantizarnos mejor calidad de vida mediante nuestro comportamiento. Te diremos una de las tantas cosas que puedes hacer para lograrlo…

Sales de tu casa con un envase plástico lleno de agua. ¿Qué haces cuando se te acaba?, ¿lo tiras? Este plástico es totalmente tóxico y dañino para nuestro hábitat. Aquí es donde llegaron los envases de plástico que NO son de un solo uso, también, por supuesto, el vidrio y el envase de acero (por ejemplo) que no contaminan tanto y, hay que decirlo- no gastas dinerito cuando sales comprando y comprando agua.

Aquí te vamos a dar algunos tips para trabajar a favor del ambiente.

Cuida tu ambiente: envases ecológicos

Eco Popote

¿Sabías que los popotes desechables tardan un minuto para ser fabricados, 30 minutos en ser usados y 200 años para descomponerse? Son 500 millones los que se desechan al día causando mil muertes de especies marinas al año.

¡Pequeñas acciones hacen grandes cambios! Llevando tus Eco Popotes a todos lados marcarás la diferencia. Existen las versiones de acero, de bambú y hasta los que vienen en su estuche higiénico elaborado en material 100% reciclado de botellas de PET.

¿Jarras ecológicas?

Cuidar la salud también está en boga y después de conocer la Multijarra Chef nos dimos cuenta de que necesitamos una aliada para lograr nuestras metas, ya que las infusiones en frío extraen lentamente lo mejor de cada ingrediente. Esta jarra conserva el calor, por lo que no tienes que estar usando el microondas (y jalando luz).

También puedes utilizar los sobrantes del café para hacer composta o los de la jamaica para preparar guisados.

Termos reusables

Ya no pidas el vaso de unicel o de cartón, ¡¡¡¡fuera!!! ¿Te has puesto a pensar cuánto contaminas tomando estos cafés? Una excelente opción para transportar tus bebidas predilectas frías o calientes, excelente opción para esas personas que acostumbran comprar café diario, al usar los Eco Vasos no solo ahorrarás dinero en algunos establecimientos, también ayudarás a evitar que sus vasos desechables terminen en los océanos del mundo.

Y para darte algunas ideas de cómo sacarle provecho a tus nuevos envases ecológicos, te compartimos cinco recetas elaboradas por la doctora en nutrición Julia Salinas Ducker:

Pink smoothie

1 taza de leche de almendras

½ taza de fresas congeladas

3 cdas de yogurt griego sin azúcar

1 cucharada de amaranto

Stevia al gusto

Calorías: 125 kcal

Grasa: 4.5g

Carbohidratos: 17g

Proteína: 7.6g

Smoothie Tropical

1 taza de leche de coco sin azúcar

2 puños de hojas de espinaca

2 guayabas o 1 rebanada de piña

3 cdas. yogurt griego sin azúcar

Hielo al gusto

Calorías: 165 kcal

Grasa: 5g

Carbohidratos: 22g

Proteína: 8g

Bebida de café y fresa

½ taza de café cold brew

½ taza de fresas picadas congeladas

1 taza de leche light

1 cdita de vainilla natural

Stevia al gusto

Calorías: 126

Grasa: 2g

Carbohidratos: 18g

Proteína: 8.6g

Son muchos los beneficios de usar estos envases. La durabilidad, la limpieza, la preparación, transportación y ahorro de alimentos. Su uso evitará que se consuman cientos de envases de plástico desechables al año y además lograrás que tu comida y bebida se conserven mucho más frescos.

