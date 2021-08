Seed Cycling: cuatro semillas que regulan las hormonas

Si tu ciclo menstrual es un desastre y estás cansada de tomar anticonceptivos, quizá sea buena idea darle una oportunidad a una opción más natural. Bienvenida al mundo del Seed Cycling.

Estrés, poco sueño, mala alimentación, mucho ejercicio, una mudanza, un duelo…

Son tantos los factores que pueden alterar las hormonas… Esto sin mencionar los productos llenos de químicos que también alteran el funcionamiento óptimo de nuestro organismo.

“En una época de mi vida estuve muy estresada. Me iba a casar, me iba a mudar no sólo de ciudad sino de país, tenía muchas cosas en la cabeza. Después de la boda decidí dejar de tomar anticonceptivos, no sólo para tener la posibilidad de embarazarme, sino porque sentí que mi cuerpo ya no los quería, pero esto me afectó a tal grado que dejé de tener mi periodo, lo cual me preocupó y entristeció muchísimo”, me cuenta Paty Martínez, quien como buena nutrióloga se puso a investigar opciones naturales para regular su ciclo, y fue justo así como descubrió el llamado ‘Seed Cycling’ o Ciclo de las Semillas.

Paty Martínez, fundadora de Munar. Síguela en Instagram como @patymartes

“Este tratamiento se basa en la ingesta de cuatro semillas durante el mes; dos en la fase folicular y dos en la fase lútea, es decir, antes y durante la menstruación, y después de esta. Si por algo no estás teniendo periodos o ya estás en la menopausia, el tratamiento de 28 días se inicia en la Luna Nueva más cercana. ¿Por qué? Porque las mujeres somos cíclicas como la Luna”, explica Paty.

Ojo: las semillas deben consumirse crudas, es decir, en su forma más natural (sin sal, sin azúcar, sin tostar, sin freír, sin garapiñar); hay que molerlas y tomarlas con algún líquido a cualquier hora (no tiene que ser en ayunas o antes de dormir forzosamente). Lo más recomendable es que sean orgánicas para evitar la acumulación de químicos en el organismo.

Antes de aventurarme con este método, tomé un curso de cinco semanas con la nutrióloga Sayuri Imuro. En “Mujer Natural: Conexión Cíclica” (así se llamó el curso), Sayuri nos habló acerca del poder de estas semillas.

“Si bien el Ciclo de las Semillas no está avalado por la ciencia porque no está estudiado como tal, sí están comprobados los beneficios tanto de la linaza y la pepita de calabaza como de la semilla de girasol y el ajonjolí”, comenta la nutrióloga.

El curso «Mujer Natural: Conexión Cíclica» lo tomé con Sayuri Imuno y Lola Casillas.

Beneficios de las semillas en general:

· Mejoran el metabolismo de tiroides

· Regulan los ciclos menstruales

· Disminuyen la retención de líquidos

· Promueven el crecimiento del pelo

· Aminoran la celulitis y el acné

· Reducen los síntomas de la menopausia (bochornos, insomnio, aumento de peso, sudoración nocturna, resequedad, pérdida de libido) .

Las semillas ayudan a regularizar nuestros periodos, eliminar los cólicos, disminuir el acné y mucho más.

SEMILLA POR SEMILLA

Tanto Paty como Sayuri aseguran que los resultados de integrar estas cuatro semillas a nuestra dieta se comienzan a ver y sentir alrededor del tercer o cuarto mes, pero es importante continuar su consumo hasta que el organismo se habitúe. “Por eso el tratamiento que yo más promuevo es el de seis meses”, expresa Paty, quien hace mucho hincapié en que tengamos paciencia y constancia.

“Paciencia para darle oportunidad al cuerpo de mejorarse, porque al igual que no se enfermó en un día, tampoco puede sanarse en 24 horas. Y constancia porque yo te puedo dar todo en charola de plata… te puedo mandar el producto para seis meses, de la mejor calidad, en bolsas bonitas e ideales para refrigerar, pero si tú no pones de tu parte y se te olvida consumirlas todos los días, entonces está difícil ver un cambio”, agrega la emprendedora.

Las semillas aportan calcio, selenio, magnesio, zinc y vitamina E, lo que quiere decir que, además de regular las hormonas, son una opción más natural –y muchas veces más económica– de suplementarnos.

En cuanto a los beneficios singulares de las semillas, Sayuri asegura que, al ser ricas en Omega 3, Omega 6 y Vitamina E, la linaza y la pepita de calabaza promueven el flujo sanguíneo al útero, reducen los síntomas premenstruales y mejoran los niveles de estrógeno al tiempo que previenen la producción excesiva de los mismos. “Es muy frecuente que los disruptores hormonales hagan que produzcamos estrógenos de más y entonces vengan los problemas”, asegura la experta.

Sobre el ajonjolí y las semillas de girasol, la especialista en alimentación intuitiva afirma que su función principal es aumentar la progesterona al mismo tiempo que bloquean la elevación de los niveles de estrógeno. “Por si fuera poco, estudios demuestran que estas semillas mejoran el equilibrio lipídico en la sangre, aumentan los antioxidantes y desintoxican al hígado del exceso de estrógenos”, recalca Sayuri.

¿Cómo más las podemos consumir?

· Tahini (una especie de pasta árabe)

· Smoothies o jugos

· Bowls o yogurt

· Cremas de verdura

· Chía pudding

· Pan tostado

