¡Sigo practicando maquillajes ahora que puedo estar en el anonimato de mi casa!

Hoy le tocó la prueba a una paleta que es súper bonita, la edición especial de Karl Lagerfeld de L’oréal. Y encontré el tutorial de mi querida Lilia Cortés por lo que es un dos por uno: pruebo la paleta y es mi primera vez siguiendo un tutorial de maquillaje de Lilia.

Lo que yo utilicé

La base es Infaillible de L’oréal, tono 250 (es muy ligerita, me gusta mucho). Para el contorno usé el lápiz oscuro de Armand Dupree. Para las cejas el mismo producto de siempre (no tengo otro… ja): una cera con color de Bobbi Brown. Usé el blush Intense Me Coral Perolado de UNA de Natura, la paleta de sombras de Karl Lagerfeld de L’Oréal, el iluminador de la misma línea. El delineador negro es de Marc Jacobs (ni me acordaba que lo tenía, vieran qué tanto uso delineador negro), y la máscara para pestañas alargamiento máximo de Una de natura. A los labios le puse un brillo en barra (que también sirve de iluminador y sombra) de la colección de verano 2019 de Yves Rocher.

Expectativa

Es la primera vez que hago un tutorial de Lilia, a quien conozco y hasta grabamos un podcast juntas. Me encanta cómo se maquilla y si bien no estoy acostumbrada a maquillarme tanto, ¡había que aprovechar la paleta!

Realidad

La verdad es que sí me gustó. Creo que parezco un fantasma junto a su imagen, pero es para que vean cómo podría verse alguien con bronceado de refrigerador como el mío.

Quise probar otro tono labial distinto al de Lilia porque en los anteriores videos usé algunos similares y no se trata de utilizar el mismo labial siempre, sino mostrar lo que podemos hacer con lo que tenemos en casa. Claro, sí usé la misma paleta pero fue justo porque la quería estrenar.

Si les gustó la venden en Amazon, les dejo la liga aquí, y cuesta $600 pesos (sí es producto Prime, por lo que envío no cuesta si eres miembro).

¿Qué opinas? ¿Intentarías este tutorial?

Aquí hay otro tutorial que seguí, ¿me habrá salido bien? Muy glam, ¡eso que ni qué!