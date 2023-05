La decisión de ser mamá no siempre surge a la misma edad en todas las mujeres y probado está que en temas de fertilidad, quedar embarazada suele costar más trabajo a partir de los 30 años, lo que implica enfrentar temas específicos de fertilidad como endometriosis, ovario poliquístico, trastornos hormonales, mala calidad de los óvulos, la falta de ovulación, la baja respuesta ovárica y otras causas a partir de los 38 años y que se suman o combinan a factores de riesgo como sobrepeso, edad avanzada, tabaquismo, alcoholismo y estrés crónico.

Se considera infertilidad como el intento de quedar embarazada manteniendo relaciones sexuales frecuentes y sin protección durante por lo menos un año, sin lograrlo.

Un tercio de las veces, la infertilidad es consecuencia de factores relativos a la mujer y, otro tercio de las veces, de factores relativos tanto al hombre como a la mujer. En el resto de los casos, la causa es desconocida o es una combinación de factores del hombre y de la mujer.

Síntomas

El principal síntoma de la infertilidad es la incapacidad de quedar embarazada. Un ciclo menstrual demasiado largo (35 días o más), demasiado corto (menos de 21 días), irregular o ausente puede significar que no hay ovulación. Es posible que no haya otros signos o síntomas.

Cuándo buscar ayuda depende de la edad:

Hasta los 35 años, la mayoría de los médicos recomiendan tratar de quedar embarazada durante al menos un año antes de los análisis o del tratamiento.

la mayoría de los médicos recomiendan tratar de quedar embarazada durante al menos un año antes de los análisis o del tratamiento. Si tienes entre 35 y 40 años, consulta a tu médico luego de haber intentado durante seis meses.

consulta a tu médico luego de haber intentado durante seis meses. Si tienes más de 40 años, es posible que requieras algún tratamiento de fertilidad asistida.

Los tratamientos comunes para tratar la infertilidad femenina mas recurridos, previo diagnóstico confirmado son:

Fertilización in vitro

Inseminación artificial

Cirugías reconstructivas en trompas de falopio o útero

Desbloqueo de trompas de falopio

Tratamientos hormonales

Estimulación ovárica

Retiro de quistes, miomas o tumoraciones ováricas

Útero subrogado (en casos aislados)

Adicional a los tratamientos mencionados, que consisten principalmente en la extracción de óvulos maduros después de estimular al ovario con hormonas, para luego intentar (en la mayoría de los casos) una fertilización in vitro. Sin embargo; un volumen alto de pacientes no responde a la estimulación del ovario debido al envejecimiento de este, siendo una baja respuesta. Esas pacientes, cuya tasa de fertilidad va disminuyendo mas a pesar del tratamiento, podrían considerar un tratamiento probado en su eficacia para poner tejido autólogo adiposo (propio de la paciente) en forma de células madre directamente en los ovarios para estimular su rejuvenecimiento.

En México existe un 17% de mujeres en edad reproductiva con problemas de fertilidad que representan 1.4 millones de parejas que requieren de un tratamiento de reproducción asistida, de ellas, de un 9 al 24% de pacientes mujeres tienen baja respuesta ovárica a partir de los 38 años debido al envejecimiento de los ovarios.

Las células madre que se administran en este tratamiento de rejuvenecimiento ovárico son células mesenquimales (MSCs) por sus siglas en inglés, que permiten usar los propios óvulos para regenerar la respuesta ovárica y restaurar su función.

La terapia con células madre se ha usado durante años y se obtienen de tejidos como: médula ósea, sangre obtenida del cordón umbilical, tejido adiposo, etc., y puede ser tejido autólogo (propio) o de un donador. Se ha utilizado en diversos padecimientos como Alzheimer, esclerosis, síndrome de Huntington, Parkinson, infartos cerebrales y del miocardio; daños a la médula espinal, desórdenes inmunes, osteoartritis y ahora rejuvenecimiento ovárico. La terapia de células madre busca secretar citocinas, y factores de crecimiento además de tener propiedades anti inflamatorias y regenerativas entre otras.

En conclusión, las pacientes diagnosticadas con baja respuesta ovárica tienen una nueva alternativa clínica probada para lograr un embarazo saludable y tener un bebé después de los 38 años.

Esta información resulta relevante y esperanzadora pues la maternidad es una decisión que las mujeres vamos tomando mas tarde en la vida, porque queremos y podemos disfrutar de otras situaciones antes de ser mamás: trabajar, estudiar, viajar, implementar una empresa, etc., pero luego y debido a la edad, nos enfrentamos con diversos obstáculos que limitan la fertilidad y desalientan la decisión de ser mamá. Además de los muchos tratamientos a los que muchas parejas se someten sin éxito y luego de mucha inversión.

Esta terapia es hoy una realidad en México y puede cambiar la vida de miles de mujeres que buscan ser mamás después de los 38 años.

Fuente: Estudio denominado: «Autologous Mesenchymal Stem Cell Therapy in Patients with unexplainable low ovarian response: First case in Mexico» / «Terapia de células madre mesenquimales autólogas en pacientes con baja respuesta ovárica inexplicable: primer caso en México, Dr. Jesús Luján Irastorza, Ginecólogo obstetra, biólogo de la reproducción y especialista en genética molecular. @Pronatalmx y @drlujan http://www.pronatal.com.mx

Rejuvenecer y reconstruir ovario para ser mamá con plasma rico en plaquetas abre una ventana de esperanza y oportunidad real para mujeres con baja reserva y respuesta ovárica.

