Series en Netflix que prometían ser antiespecistas: parte I

El año pasado las personas veganas creímos ver una luz al final del túnel cuando en Animal Planet se estrenó “Refugio en el granero”, una serie documental que reflejaba el día a día en un santuario animal antiespecista. Corte a: no hubo temporada dos, la cancelaron.

Si miran el catálogo de producciones que hacen alusión a temas de sintiencia animal, inducen a alimentarse con plantas o que explican el impacto medioambiental de la ganadería industrial sobre el planeta, el más amplio lo hallarán en Netflix.

En este espacio hablaré de algunas series que prometieron mucho y nos entregaron, bueno, ya ustedes juzguen.

ZOO

Por ahí del año 2015 se estrenó en la gabacha esta propuesta que hasta hace poco descubrí en Netflix, se titula Zoo, haciendo referencia a todes los animales del reino, excepto por supuesto, el human being.

La trama de esta producción gira en torno a una rara mutación por la que atraviesan los animales de todas las especies habidas y por haber, vertebradas e invertebradas. Esta extraña transformación los lleva a perdernos el miedo y lejos de eso, comienzan a castigarnos por tratarlos como entretenimiento, humanizarlos, verlos como insignificantes y, en resumen, por ser como hemos sido con ellos hasta el día de hoy. Hasta ahí todo bien, ¿cuál es el pero?

El animal humano en la cima de todes

Como dije, esta serie prometía, el discurso de que las especies no humanas nos castiguen por tratarlos como cosas desde el principio de los tiempos se veía atractiva, no obstante cae en el antropocentrismo, porque comenzamos a descubrir que esa mutación que padecen fue una creación, ¿de quién creen? Sí, humana y que por tanto la cura para todos los males es exterminarlos -lo que es irónico porque de principio esa es la razón por la que nos atacan-, y traer nuevamente todas las especies a la vida terrestre a través de un bonche de genes sanos. Típica solución de los villanos, porque los buenos buscan desesperadamente una vacuna para salvarles (bien ahí).

Los pros de la serie

Si bien cae en el ego del humano semidios destructor y creador de todo, tiene algunos detalles interesantes. Los personajes principales están genuinamente preocupados por las criaturas, en ningún momento los ves alimentarse de animales (aún cuando hay restaurantes clandestinos), se deja entrever que la zoonosis siempre es una posibilidad, de hecho sucede en la serie; además en uno de los capítulos aparece un grupo de activistas por la liberación animal que los ayuda en algo y ya, no los spoilearé más.

Los contras que resaltan

El principal es que no es una serie antiespecista, de hecho a este grupo de liberadores de animales algunos personajes los ven con malos ojos. Para nada nunca, ni en ese capítulo hablan del especismo ni del veganismo. Si bien culpan a la humanidad de los males que suceden no incentivan a que hagamos nada diferente, solo a solucionar el problema con una vacuna y eso no lo arregla todo.