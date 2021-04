Adiós melenas largas y onduladas de sirena, regresa con todo el pelo short shag (también llamado shaggy). Es un corte de cabello, primo del pixie setentero, pero más messy, mucha textura y medio punky.

Motivos para hacerte el short shag

Será que el short shag es un corte cómodo, ideal para el calor, cortito para refrescar cabeza y cuello y que además se ve bien con solo pasarlo detrás de las orejas. Es un corte versatil y fácil de estilizar, además tiene un toque glam sin esfuerzo, un toque despeinado (messy hair) y otro muy atrevido (solo las muy valientes se lo cortan hasta la nuca).

Tiene sus variantes, tipo bob, con fleco, uno no tan corto, más punk menos capas, más alborotado, en cabello rizado, etc. Vamos a ver cómo lo han portado varias celebridades últimamente, cada una con su estilo.

Cara Delevingne

Fue de las pioneras hace ya un tiempo, cortó su larga cabellera de modelo de pasarela para lograr uno de los mejores short shag que las celebrities nos han mostrado. Con base en el bob y con fleco largo diagonal.

Ludwika Paleta

Recientemente la pudimos ver con un short shag en «Madre solo hay dos» de Netflix y con esta cara tan divina nos mostró en la serie cómo puedes acicalarlo elegantemente y otras veces en plan messy (despeinado).

Mandy More

Aunque llevamos un rato viéndola con peinados de tres o cuatro diferentes décadas en This is Us (súper recomendable serie de Amazon Prime). Mandy lo portaba orgullosa en castaño medio con ese toque naive y alocado que nos encanta en ella. Con más capas estilo short shag 90s.

Emma Roberts

Mucho más lacio y pegado a la cabeza, a este short shag también se le conoce como bob shag . Si te fijas, la diferencia es que son menos capas, lo que le resta ese aire messy y que aplica para algo más clásico.

Úrsula Corbero

Nuestra querida Tokyo de La Casa de Papel siempre innovando. Aquí porta el short shag con mullet. Es decir, que en la parte de la nuca hay un nivel más largo que el resto de las multi capas. La variante más osada.

Jane Fonda

La actriz, empresaria y altruista, que admiramos y nos encanta por muchas razones; entre ellas sus looks atrevidos, modernos y que representan a las mujeres sin edad todo terreno.

Cómo se hace el Short Shag

Para realizar este corte se hace un degradado vertical, con varias particiones craneales en diagonal, hay varios tutoriales paso a paso en You Tube, pero a menos que seas una profesional del estilismo, no lo intentes tú misma. Ve con los expertos que se actualizan constantemente.

Pues si te atreves, es el momento del short shag, tan visto esta primavera 2021, seguramente continuará tomando más fuerza en el verano por los mismos motivos. Compártenos tu corte taggeando @kenarevista y #shortshag en Instagram.

