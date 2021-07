Storytel te cuenta los libros

Hace algún tiempo conocí Storytel, una app de libros que llegaba a México y parecía muy interesante. De eso ya fue al menos tres años y la app ha crecido mucho. En esa ocasión conocimos las producciones originales de la plataforma, ya que cuenta con los audiolibros, las producciones originales -en audio- y una división editorial.

Esta empresa Sueca llegó a México en el 2018, pero ha recorrido mucho camino. Tienen libros en varios idiomas, pero la oferta en español es rica. Además, se ingresan nuevos títulos constantemente, aproximadamente uno al día, con lo que ya cuentan con 280,000 títulos en México -en español e inglés-… y contando.

¿Cómo se hace un audiolibro?

José Alberto Parra García, Country Manager de Storytel en México, me cuenta que se hacen las lecturas en varios países, pensando en el idioma original del autor o autora. Así, quizá encontremos un libro de Isabel Allende narrado por una chilena y Pedro Páramo por un mexicano.

«Fíjate que nos hemos dado cuenta que para narrar los libros nos funcionan mejor los actores que los locutores. Es que hay que darle vida», me cuenta, y a mí me da mucha curiosidad porque, confieso, es un formato de libro que nunca he consumido. Y pues entre que se lee «en vivo» y el director va corrigiendo y sí, dirigiendo, puede llevarse una media hora más de la lectura por cada hora. Toda una producción. Algunas veces los hacen ellos, otras más, las editoriales. Ah, y prácticamente tienen acuerdos con todas las editoriales por lo que es probable que encuentres varios de los libros que tienes en tu lista de deseos.

Desde 2020, un boom en los audiolibros

En nuestra plática con José Alberto, caemos en la cuenta de que el 2020 con su encierro y aislamiento, dio oportunidad a que la gente que no generaba contenido en audio lo hiciera. Tipo Podcasts o audiolibros. «Es que la gente generalmente consumía en sus trayectos y ahora… no hubo trayectos. Entonces se dio el fenómeno de que empezaron a consumir libros mientras hacían actividades en casa»

Porque, además, también nos cansamos de la pantalla. Muchas -demasiadas- horas frente a algún dispositivo nos urgía cambiar la vista hacia otros lugares. Caminar con el perro, hacer ejercicio en casa, cocinar… se convirtieron en el espacio para hacer otra cosa. De hecho, «De acuerdo al informe Evolución digital del mercado en español de libros electrónicos y audiolibros*, en el año 2020 se registró en las regiones de habla hispana un crecimiento excepcionalmente alto, siendo México el mercado más importante para esta industria en Latinoamérica, con el 68% de usuarios,» nos comparte la marca.

¿Cómo funciona un sistema como el de Storytel?

Es un catálogo de libros enorme en tu celular, al que puedes entrar de forma ilimitada o limitada, por una suscripción mensual. De hecho, Storytel lanzó su versión Light, un plan de suscripción al que puedes acceder al contenido durante 10 horas por $99 pesos al mes. Y sí, ante mi pregunta si hay libros que duran eso me cuentan que claro que sí.

De hecho, me acaban de recomendar este que solo dura 7 horas y media.

Cada 30 días se renueva el «timer» y vuelven a contar las 10 horas. Pero si te es poco, puedes tener la suscripción ilimitada por $169 pesos al mes.

¿Qué tipo de libros puedes encontrar?

El catálogo de Storytel se puede disfrutar en cualquier momento y lugar, incluso sin conexión a Internet. Y hay de todo tipo de libros, incluyendo -como ya les decía- producciones originales, es decir, creadas exclusivamente para la plataforma de streaming.

Recomendaciones para mujeres KENA

Les dejo unos títulos que me recomendaron de la marca, más otros que yo encontré, además del que me recomendaron antes y les dejé arriba.

El libro de los momentos felices

La única mujer

Mujeres maravillosas

Mujeres que corren

¿Quién eres?

La ridícula idea de no volver a verte (recomendado en el Club de lectura de KENA)

Seda (recomendado en el club de lectura de KENA)

A la sombra del Ángel

¿Qué novedades vienen?

El lanzamiento en exclusiva para México de la saga de Harry Potter en español, las nuevas aventuras de Kalimán -el superhéroe más importante de México- en formato de audio-cómic y el longseller Caballo de Troya de J.J. Benitez.

Storytel continúa con su compromiso de impulsar al talento local y como ejemplos se pueden mencionar a la multi-premiada novela Desierto Sonoro de Valeria Luiselli narrada por la actriz mexicana nominada al Óscar Marina de Tavira, el aclamado clásico La Historia sin fin de Michael Ende narrada por el actor mexicano Mario Iván Martínez y autores juveniles como Mariana Palova con su exitosa saga La nación de las Bestias.

Como vemos, es una manera excelente para consumir libros mientras tejemos o preparamos la comida o hacemos alguna manualidad, pero también para hacerlo como antes: en nuestros recorridos o mientras nos bañamos, arreglamos algo o lavamos el auto.

Ahora sí que no hay pretextos para perdernos de esos libros a los que tantas ganas les traemos, ¿no creen?