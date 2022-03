Si buscas lecturas que te ayuden a sanar y a empoderar el espíritu, hoy te presentamos unas opciones útiles para llevar con éxito ese proceso espiritual, ya sea en ficción o con literatura enfocada a la autoayuda. ¿Te apuntas?

Estas lecturas están en versión digital y en físico. ¿Cuál erigirías tú? Sea cual sea, podrás descubrir temas que seguro desconocías y entenderás por qué la vida mística puede ayudarte en tu camino de evolución.

También encontrarás historias que te animen y motiven a creer en los nuevos comienzos, en el poder de la vida misma y del Universo. La lectura siempre será una buena manera de encontrarte contigo misma.

Te recuerdo que está demostrado científicamente que los lectores de estos temas, tienen mayor autoestima, menos probabilidades de caer en una depresión y menores niveles de estrés, porque la misma actividad de la lectura actúa a modo de meditación, relaja el cerebro y estimula la imaginación.

¿Aún tienes dudas de empezar por alguno de estos?

Lecturas para sanar

El palacio de Los Cranks

Mientras Thomas, Minho y los demás se enfrentan a CRUEL en La cura mortal, Newt decide dejarlos atrás antes de sucumbir a La Llamarada y perder la cabeza. Sin embargo, no está muerto quien pelea y él aún no es un Crank. No puede simplemente dejarse vencer así.

No va a sentarse a esperar que La Llamarada lo devore. Antes va a buscar un nuevo objetivo. Antes, ¡va a vivir una última gran aventura!

Karma al instante

Prudence está segura de que nadie puede hacer nada en el mundo mejor que ella. Especialmente el flojo e irresponsable de su compañero de biología: Quint.

El universo parece estar de acuerdo con ella, porque luego de un hilarante accidente despierta con la capacidad de provocar karma al instante a las personas y comienza a castigar toda mala acción a su alrededor. Existe una delgada línea entre la generosidad y la codicia, la virtud, el amor, el odio… y el destino.

Club de brujas

Este libro no es uno más. Es uno de magia. En él te iniciarás en la astrología y el Tarot. Conocerás sus orígenes y los primeros pasos para empezar a usarlos.

Las talentosas creadoras del podcast Club de brujas, Mel Knarik y Ayelén Romano, presentan esta guía práctica para iniciarte en el Tarot y la astrología, repleta de historia, tips, cultura pop y mucho girl power.

Buscadora espiritual

Este libro presenta una experiencia espiritual práctica, no es una guía teórica. Te ayudará a comenzar a buscar, encontrar y vivir en la profundidad espiritual. Alejandra Stamateas te propone transitar tu propia experiencia espiritual sin importar tu edad, vivencias o creencias, te invita a un viaje de descubrimiento para toda la vida.

Mundo frágil

Un libro para colorear que te acerca a la naturaleza indómita. Llena de vida y color a cada criatura y descubre qué amenaza su supervivencia. Asómbrate con el papel vital que desempeñan en nuestro mundo frágil. Podrás darles vida a leopardos de las nieves, lémures de cola anillada, elefantes asiáticos, ballenas azules, entre muchos otros.

Ni una boda más

¿Existe el amor después de un corazón roto? Cuando Violet decide renunciar a los hombres y a la ilusión de tener la boda de sus sueños, la vida la pondrá a prueba de la forma más irresistible. Ser la dama de honor perfecta tiene sus desventajas, sobre todo cuando te habías hecho una sola promesa: “Ni una boda más”.

¿Conseguirá aprender de los errores del pasado y elegir lo mejor para ella?

El amor cae del cielo

Violeta es una ilustradora que debe terminar el encargo más importante de su carrera. Una aislada casa de campo en un pueblito español será el sitio perfecto para inspirarse y reunirse con sus amigos de la adolescencia. Los anhelos escondidos y la magia del lugar, ¿serán suficientes para que también encuentre el amor?

Fuente: VR Editoras